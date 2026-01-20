Lorena Altamirano reveló en La casa de los famosos cómo se conoció con Fernando ‘El Flaco’ Solórzano

El pasado lunes 12 de enero inició La casa de los famosos Colombia 2026, este año es su tercera temporada, la cual, en su primera semana de emisión ha generado todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.

En esta edición, hay diferentes personalidades y, además, mucho talento, pues hay expertos en realities, pero también creadores de contenido que están dando bastante contenido el cual entretiene a los televidentes.

Aunque todavía se está descubriendo las personalidades de los famosos, algunos siguen siendo un misterio, pero se sabe que poco a poco se va conociendo quién es quién.

¿Quiénes Lorena Altamirano, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Lorena Altamirano es una actriz colombiana que, ganó gran visibilidad en La casa de los famosos Colombia 2025 por ser la pareja de uno de los participantes de esa temporada, pues se habla del exitoso actor, Fernando ‘el Flaco’ Solórzano.

Así nació el amor entre Lorena Altamirano y el Flaco Solórzano Foto: Canal RCN)

La habitante de la casa en esta tercera temporada fue muy mencionada el año pasado, ya que el Flaco hablaba mucho de ella y hasta se reconoce por “Lorena, las chanclas”.

Desde entonces, ella se ganó el cariño y apoyo de los fanáticos de su pareja. De hecho, Lorena logró llegar a La casa de los famosos Colombia 2026 a través de las votaciones de los seguidores del programa.

¿Cómo se conocieron el Flaco Solórzano y Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia 2026?

En La casa de los famosos Colombia 2026, Lorena Altamirano tuvo una conversación con Valentino, quien le preguntó por su relación con el Flaco.

Ella confesó que lo conoció grabando su primera película y cuando lo vio, lo hizo con admiración y sorpresa, pues el actor es uno de los talentos más famosos de Colombia.

Mientras que, el Flaco sí le echó el ojo y hasta le coqueteó hasta conquistarla, pues no fue algo que estuviera en los planes de Lorena, quien además reveló que no está en sus planes tener hijos.

Lorena Altamirano reveló cómo el Flaco Solórzano la conquistó (Foto: Canal RCN)

¿Cuántos años le lleva el Flaco Solórzano a Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia 2026?

De acuerdo con lo que dijo Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2026, lleva 11 años de relación con Fernando el Flaco Solórzano y además, generó mucha sorpresa al confesar cuántos años le lleva su pareja.

Ella tiene actualmente 35 y él 61 años, o sea, se hicieron novias cuando ella tenía 24 y el actor 50 años.