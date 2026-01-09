Lorena Altamirano quedó sin celular días antes de ingresar a La casa de los famosos

A pocos días de su ingreso a La casa de los famosos, Lorena Altamirano se despidió de su celular y quedó totalmente incomunicada con el mundo exterior, así lo anunció la persona que habría quedado a cargo de manejar sus redes sociales.

¿Qué pasó con el celular de Lorena Altamirano antes de entrar a La casa de los famosos?

Los participantes que ingresan a La casa de los famosos Colombia tienen como regla no tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, pues su realidad ahora se limita a lo que suceda dentro de la casa de El Jefe en donde pasarán los próximos días hasta que sean eliminados o crucen la puerta como el nuevo ganador.

Lorena Altamirano entra a La casa de los famosos Colombia: quién es la actriz caleña. (Foto Canal RCN)

Por tal razón, la persona encargada de las redes sociales de Lorena Altamirano lanzó un comunicado que informó a los seguidores de la actriz que ella ya no se encontraba al frente de sus cuentas, pese a que aún no ingresaba a la novela de la vida real que abrirá sus puertas de manera oficial el próximo lunes 12 de enero por la pantalla chica y 24/7 por la app del Canal RCN.

"Oficialmente Lorena ya no tiene acceso a sus redes, ya le retiraron su celular”, se lee en el comunicado publicado a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

¿Cómo se siente Lorena Altamirano a pocos días de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En este mismo pronunciamiento, se dio a conocer que Lorena se encontraba feliz de vivir esta experiencia y lejos de sentirse asustada, su emoción era evidente. Así mismo, agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo brindado para que la actriz llegara a este punto, así como también adelantó que dejó preparadas varias sorpresas para ellos.

“Ella está muy emocionada, feliz y tranquila de que ustedes estén aquí con ella. No saben todo lo que se viene de parte de ella, pensó en cada uno de los detalles para esta aventura que ya pronto inicia”