Línea de vida de Campanita en La casa de los famosos; recordó la muerte de abuela

El influenciador Campanita abrió su corazón en la sección 'Línea de vida' junto a la presentadora Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia, donde dio a conocer varios detalles de lo que ha sido su vida.

¿Cómo fue la infancia de Campanita?

Campanita contó que nació en el año 2002 y su crianza se dio en Cali, bajo una familia que siempre lo ha respaldado, en especial sus padres.

Señaló que desde muy pequeño descubrió su gusto por el baile, el cual se convirtió para él un refugio emocional.

A los cinco años comenzó a moverse al ritmo de la música, sin saber que esa disciplina por este arte terminaría convirtiéndose en el eje de su vida, tanto que gracias a ello logró cruzar fronteras a temprana edad y hacer su primer viaje a Europa con su grupo de baile.

¿Cuál es el momento que más ha marcado la vida de Campanita?

Para el influenciador no todo ha sido crecimiento y aplausos, pues durante la pandemia enfrentó una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la muerte de su abuela tras una grave enfermedad.

Debido a las circunstancias del momento, la imposibilidad de despedirse marcó profundamente al bailarín, un duelo que, según ha contado, aún guarda en silencio.

Campanita decidió después radicarse en otro país, pero el destino lo llevó de regreso a Colombia para participar en un reality que lo catapultó al reconocimiento nacional.

Allí se viral como “Campanita”, un apodo inspirado en su personalidad extrovertida, carismática y llena de energía, rasgos que rápidamente conectaron con el público.

Luego del éxito que tuvo allí, Campanita detalló que le salió la oportunidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuyo proyecto no quiso descartar y el cual él define como una recompensa de la vida de tanto esfuerzo a lo largo de los años.

Campanita ha expresado en repetidas ocasiones la felicidad que siente al vivir esta experiencia, agradecido por el camino recorrido y convencido de que cada paso, incluso los más dolorosos, lo prepararon para estar donde está ahora.