Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Línea de vida de Campanita en La casa de los famosos; recordó la muerte de abuela

El influenciador Campanita reveló en La casa de los famosos Colombia lo que más ha marcado su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
campanita en la casa de los famosos colombia
Campanita abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Campanita abrió su corazón en la sección 'Línea de vida' junto a la presentadora Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia, donde dio a conocer varios detalles de lo que ha sido su vida.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la infancia de Campanita?

Campanita contó que nació en el año 2002 y su crianza se dio en Cali, bajo una familia que siempre lo ha respaldado, en especial sus padres.

campanita en la casa de los famosos colombia

Señaló que desde muy pequeño descubrió su gusto por el baile, el cual se convirtió para él un refugio emocional.

A los cinco años comenzó a moverse al ritmo de la música, sin saber que esa disciplina por este arte terminaría convirtiéndose en el eje de su vida, tanto que gracias a ello logró cruzar fronteras a temprana edad y hacer su primer viaje a Europa con su grupo de baile.

Artículos relacionados

¿Cuál es el momento que más ha marcado la vida de Campanita?

Para el influenciador no todo ha sido crecimiento y aplausos, pues durante la pandemia enfrentó una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la muerte de su abuela tras una grave enfermedad.

campanita linea de vida en la casa de los famosos colombia

Debido a las circunstancias del momento, la imposibilidad de despedirse marcó profundamente al bailarín, un duelo que, según ha contado, aún guarda en silencio.

Campanita decidió después radicarse en otro país, pero el destino lo llevó de regreso a Colombia para participar en un reality que lo catapultó al reconocimiento nacional.

Allí se viral como “Campanita”, un apodo inspirado en su personalidad extrovertida, carismática y llena de energía, rasgos que rápidamente conectaron con el público.

Artículos relacionados

Luego del éxito que tuvo allí, Campanita detalló que le salió la oportunidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuyo proyecto no quiso descartar y el cual él define como una recompensa de la vida de tanto esfuerzo a lo largo de los años.

Campanita ha expresado en repetidas ocasiones la felicidad que siente al vivir esta experiencia, agradecido por el camino recorrido y convencido de que cada paso, incluso los más dolorosos, lo prepararon para estar donde está ahora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así reaccionó Sara Uribe a la nominación de Johanna Fadul en LA casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sara Uribe reacciona tras su nominación por Johanna Fadul en La casa de los famosos: “no me interesa”

Sara Uribe reacciona a su nominación por Johanna Fadul y asegura que no va a perder el tiempo.

johanna fadul y sara uribe La casa de los famosos

Johanna Fadul nominó a Sara Uribe en La casa de los famosos; así quedó la placa

Estos fueron los participantes que quedaron en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este 21 de enero.

campanita y alejandro estrada nominados La casa de los famosos

Campanita y Alejandro Estrada quedaron nominados por el público en La casa de los famosos; así reaccionaron

Campanita y Alejandro Estrada reaccionaron tras quedar nominados por el público en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos Sara Corrales

Sara Corrales emociona al dejar ver su pancita de embarazo en plena rutina: “23 semanas”

La imagen de Sara Corrales mostrando su pancita de embarazo enterneció a sus seguidores.

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo