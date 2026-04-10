La casa de los famosos: todos los participantes castigados y votaciones en negativo, ¿qué pasó?

Una de las decisiones más drásticas de la temporada sacudió por completo a La casa de los famosos Colombia.

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Durante la más reciente gala, El Jefe sorprendió a los participantes con un castigo general que transformó las reglas del juego y dejó a todos en riesgo de eliminación.

La medida llegó luego de los tensos momentos vividos tras la expulsión de Eidevin López, situación que desató fuertes reacciones dentro de la casa y comportamientos que fueron considerados como faltas de respeto.

¿Cuál fue la sanción para los participantes?

El Jefe fue contundente con su castigo: todos los habitantes quedaron automáticamente nominados.

Esto significa que la placa de eliminación, que inicialmente estaba conformada por seis participantes, se amplió para incluir a toda la casa.

La decisión también afectó directamente a Valentino, quien hasta ese momento contaba con inmunidad por ser el líder de la semana. Con la nueva sanción, este beneficio quedó sin efecto, dejándolo igualmente en riesgo de abandonar la competencia.

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Además, el poder de salvación obtenido previamente por Juancho pierde parte de su impacto dentro de una placa total, lo que incrementa aún más la incertidumbre sobre quién será el próximo eliminado.

Este giro cambia por completo la dinámica del reality, ya que elimina cualquier tipo de ventaja individual y pone a todos los famosos en igualdad de condiciones frente al público.

Nueva placa de nominados: toda la casa en riesgo de eliminación (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el segundo castigo que impuso El Jefe?

Pero la sanción no terminó ahí. El Jefe anunció un segundo cambio que impacta directamente la forma en la que el público participa en el juego.

Desde hoy 10 de abril, las votaciones pasaron a ser en negativo. Esto significa que, en lugar de votar por su participante favorito para que continúe, los televidentes deberán votar por el famoso que quieren que salga de la casa.

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Con estas decisiones, El Jefe dejó claro que el respeto por las reglas es fundamental y que cualquier comportamiento que las vulnere tendrá consecuencias contundentes.

Ahora, con todos en placa y una nueva forma de votación, la competencia entra en una de sus etapas más tensas, donde cualquier participante podría convertirse en el próximo eliminado.