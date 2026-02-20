El influenciador Tebi Bernal recibió una visita muy importante en La casa de los famosos Colombia por medio de la dinámica de 'Congelados'.

¿Quién visitó a Tebi Bernla en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron un nuevo 'Congelados' de familiares en la competencia, el cual enterneció a muchos.

Esta visita fue para el influenciador, deportista y modelo Tebi Bernal, quien recibió a su mamá y a su hija.

Ambas entraron a La casa de los famosos Colombia muy elegantes y tranquilas.

La joven fue la primera que le habló y le expresó lo mucho que la ama.

"Estoy muy orgullosa de ti porque estás haciendo lo que te gusta, te quiero mucho, sé fuerte, no le pares bolas a las personas malas. Siempre estamos viéndote, votamos siempre por ti. te queremos mucho todos. Te amo, eres el mejor papá del mundo, diviértete, sé feliz", le expresó.

Continuó su mamá, quien le manifestó lo orgullosa que está de él y lo mucho que lo están apoyando.

"Sigue con tus valores y la persona que eres, te sentimos orgullosos, todos te mandan saludes, estamos pendiente al 24/7, te amamos mucho, te queremos muchos. Esto es un juego sigan jugando y es para divertirse", señaló.

Ambas le llevaron un peluche y una joya como obsequio para que pueda recordarlas y tomar fuerza en el juego.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

El participante Tebi Bernal se mostró muy tranquilo al verlas, pero una vez El Jefe lo descongeló se desmoronó y no pudo evitar las lágrimas al poder verlas y recibir esas palabras tan amorosas de su familia.

Sus compañeros de inmediato lo llenaron de abrazos y elogios por la gran hija y madre que tienen, donde sus palabras conmovieron a varios de ellos.

Recordemos que varios participantes ya tuvieron el privilegio de recibir la visita de sus familiares, entre ellos Manuela Gómez, Juanda Caribe, Lorena Altamirano, Juan Palau, Nicolás Arrieta y Maiker, el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia tras haber obtenido la votación más alta como el más 'mueble' de la competencia.