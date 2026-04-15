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Sofía Jaramillo se despachó en contra de Mariana Zapata tras su discusión con Beba: “hipócrita”

Salió a la luz audio en el que Sofía Jaramillo se despacha en contra de Mariana Zapata, tras su discusión con Beba.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo se despachó contra Mariana tras discusión con Beba
Sofía Jaramillo lanza fuerte crítica a Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Tras una polémica semana en La casa de los famosos Colombia 2026, se esperó que el ambiente hostil bajara un poco, sin embargo, la convivencia está cada día más dura y hasta las amistades que han nacido en la competencia están en riesgo.

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Este es el caso de Beba y Mariana Zapata, quienes, durante la prueba de presupuesto del martes 14 de abril, tuvieron un desencuentro porque la influenciadora le pidió a su amiga que no gritara, lo que desató toda juna discusión.

Tras esta situación, no solo sus compañeros, sino los televidentes y exparticipantes del programa reaccionaron al desafortunado hecho que sacude la competencia y precisamente, Sofía Jaramillo mostró su dura posición frente a lo que ocurrió con Beba y Mariana.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la discusión de Beba y Mariana Zapata?

A través de las redes sociales, Sofía Jaramillo comentó que “ella fue la única amiga de Beba” en La casa de los famosos Colombia y sin duda, esto generó reacciones.

Sofía Jaramillo lanza fuerte crítica a Mariana Zapata.
Sofía Jaramillo explota contra Mariana tras pelea con Beba. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, horas más tarde, volvió a referirse sobre el tema, revelando un chat en donde ella dice que cuando ella estuvo como participante de la competencia, sintió que Mariana Zapata era hipócrita.

En la conversación que reveló la exparticipante, se ve que el enviaron un video de Beba llorando tras escuchar que Zapata habló mal de ella y escribieron “pobrecita”, por lo que Sofía dijo que, por eso, en su última conexión le dijo Mariana que era una “hipócrita”, peor que la gente no le quiso creer.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Beba tras su discusión en La casa de los famosos Colombia?

La discusión entre Mariana Zapata y Beba nació solo porque la paisa le pidió a su amiga que n o gritara durante la prueba de presupuesto, sin embargo, todo escaló horas más tarde.

Sofía Jaramillo explota contra Mariana tras pelea con Beba
Sofía Jaramillo se despachó contra Mariana tras discusión con Beba. (Foto: Canal RCN)

Cuando bajaron de la terraza, la creadora de contenido se desahogó con Valentino, diciendo que está cansada de la actitud grosera de Beba, pues solo le pidió que no gritara.

Sin embargo, en horas de la noche, volvió a sentarse con Lázaro y reiteró que estaba cansada, pero que, además, no quería hablarle ni dormir con ella.

Beba escuchó a escondidas esta charla y su reacción fue sacar sus cosas de la habitación, pero después rompió en llanto al revelarle a Valentino que le dolió mucho escuchar lo que dijo Mariana a su espalda.

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