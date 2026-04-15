El pasado martes 14 de abril, volvieron las diferencias a La casa de los famosos Colombia 2026, peor en esta ocasión, el cruce de palabras se dio entre una de las amistades que se supone era de las más fuertes, como la de Beba y Mariana Zapata.

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Las participantes protagonizaron uno de los momentos más difíciles en su amistad, luego de que pelearan durante la prueba de presupuesto. Ellas ya habían tenido diferencias, pero esta vez, al parecer sí es una situación crítica en su relación.

Por su lado, Mariana reveló lo cansada que está de las actitudes de Beba y ella escuchó esa conversación, por lo que no dudó en reaccionar, revelando cómo se sintió al escuchar las palabras de su amiga.

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¿Qué pasó entre Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante el mediodía del martes de presupuesto, los participantes estaban haciendo la prueba y en medio del momento cargado de emociones, Mariana y Beba discutieron porque la influenciadora el pidió a su amiga que no gritara.

Beba llora tras fuerte reacción de Mariana Zapata en su contra. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Beba le respondió mostrando su molestia por haberla callado, ya que cuando ella le mostró su apoyo en la prueba del líder, no le dijo nada. Sin embargo, Zapata le explicó que sus gritos los estaban desconcentrado y más compañeros opinaban lo mismo.

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Esto, generó un cruce de palabras en donde cada una se respondió sin filtro, hasta generar malestar entre ellas, por lo que la paisa se despachó a espalda de su amiga, pero ella escuchó.

¿Por qué Beba rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia 2026?

Al bajar de la prueba de presupuesto, Mariana Zapata se desahogó con Valentino Lázaro y dijo estar “cansada de Beba”, pues confesó que ella tiene actitudes groseras todo el tiempo.

Beba se quiebra al escuchar a Mariana Zapata hablar de ella. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, horas más tarde, la creadora de contenido volvió a tocar el tema a espalda de Beba, pero no se dio cuenta que ella estaba escuchando todo y volvió a decir lo mismo, pero, además, confesó que no quería dormir con ella en la habitación del líder.

Cuando Beba escuchó todo, reaccionó y le dijo a su amiga con la voz entrecortada que eso era todo lo que quería escuchar y se dirigió a la habitación del poder para sacar sus cosas.

Minutos después, habló con Valentino y rompió en llanto diciendo que le dolió escuchar a Mariana, pero que, además, sentía una gran decepción tras escuchar esas fuertes palabras, tanto que ni las podía repetir.