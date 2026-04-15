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Salomón Bustamante les pone fin a los rumores de su divorcio: “cada uno por su lado”

Salomón Bustamante por fin rompe el silencio y revela toda la verdad sobre su supuesto divorcio con Laura de León.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Salomón Bustamante despeja dudas sobre su relación
Salomón Bustamante aclara rumores de divorcio con Laura de León. (Foto: Canal RCN)

El pasado martes 14 de abril, Laura de León y Salomón Bustamante volvieron a ser tendencia en redes luego de polémica publicación de la actriz, en donde llamó “ex” al presentador, lo que generó especulaciones en donde se habría confirmado el fin de su matrimonio.

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Sin embargo, en horas de la mañana de este miércoles, Salomón hizo una publicación en donde sale sonriendo junto a Laura, generando confusión entre sus seguidores, quienes ya no saben si terminaron o siguen juntos.

Pues de acuerdo con lo que han querido mostrar, es que quedaron como buenos amigos y que su relación es muy madura, tras años de matrimonio, pero el presentador rompe el silencio y les pone fin a los rumores sobre su divorcio.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su divorcio con Laura de León?

A través de una entrevista para una importante emisora, Salomón Bustamante decidió hablar con la verdad y ponerles fin a los rumores sobre su divorcio con Laura de León.

Salomón Bustamante aclara rumores de divorcio con Laura de León
Salomón Bustamante responde a rumores de separación. (Foto: Canal RCN)

En la conversación, el presentador le dio vueltas al asunto, diciendo que, prácticamente su relación estaba expuesta en las redes sociales, ya que vinculaban al uno con el otro y solo lo llamaban para preguntar por chismes, más no por su trabajo.

Por eso mismo, dijo que en un acuerdo mutuo, tanto él como Laura decidieron “dejar las cosas a un lado” y cada uno estar por aparte para n o seguir exponiendo su vida privada en las plataformas digitales.

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¿Salomón Bustamante confirmó que su matrimonio con Laura de León llegó a su fin?

Salomón Bustamante quiso ser prudente en la conversación, pero entre tantas vueltas, terminó confesando que sigue con Laura de León, pero prefieren mantener su relación lejos de las redes sociales y de los comentarios públicos.

Salomón Bustamante responde a rumores de separación
Salomón Bustamante despeja dudas sobre su relación. (Foto: Canal RCN)

El presentador dijo que ya casi llevan cinco años de casados, que están felices y tiene una relación hermosa, aclarando que “nunca se han separado”.

Es así como este rumor del supuesto divorcio llega a su fin, entendiendo que la famosa pareja quiere proteger su relación de los comentarios de otros, pese a que no les importan mucho que hablen de ellos ante las especulaciones.

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