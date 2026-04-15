En los últimos días, varios internautas han generado diversas opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el aparente distanciamiento que tuvieron Laura de León y Salomón Bustamante.

Tras los diferentes rumores que los internautas han circulado mediante las redes sociales, Laura de León compartió una fotografía junto a Salomón haciéndole un comentario en el que le celebró el cumpleaños a su expareja.

En medio de esta situación, Salomón Bustamante reapareció en sus redes sociales al compartir varios momentos de los que vivió en su cumpleaños y una de las fotografías que más ha acaparado la atención mediática, se trata sobre una en la que está junto a Laura.

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¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió Salomón Bustamante junto a Laura de León?

Así reapareció Salomón Bustamante en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Salomón Bustamente no solo se ha destacado por ser un reconocido presentador de televisión y creador de contenido digital, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos sobre lo que hace en su vida cotidiana.

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Con base en esto, Salomón compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, acerca de los importantes momentos que vivió en su reciente cumpleaños, pues expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Que viva la chismofilia y así cerramos este ciclo de cumpleaños NOJODA qué celebración, me encanta cumplir años se nota”, agregó Salomón.

Uno de los factores que más llamó la atención por parte de los internautas fue un mensaje que recibió Salomón en medio de una carta en donde dice: “te amo, tú lo sabes”. En otra de las fotografías, el influenciador se ve de manera cercana junto a Laura de León.

¿Cuál fue la palabra que dijo Laura de León sobre Salomón Bustamante que divide opiniones? | Foto: Canal RCN

¿Qué detalle confirmaría que Laura de León y Salomón Bustamante se habrían separado?

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Hace pocas horas, Salomón Bustamante estuvo de cumpleaños y en medio de su celebración, la actriz Laura de León compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, las siguientes palabras:

“Oye ex, después de 16 años de conocerte y con tanto tiempo compartido, yo no puedo más que desearte lo mejor, siempre”, agregó Laura en la descripción.

Con base a la palabra “ex”, varios internautas se han preguntado si la pareja que hace parte del entretenimiento continúa en una relación o no.