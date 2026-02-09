Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Línea de vida de Yuli Ruiz en La casa de los famosos; habló de su difícil infancia

La modelo Yuli Ruiz reveló en La casa de los famosos Colombia los momentos que más han marcado su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yuli ruiz en la casa de los famosos colombia
Yuli Ruiz abre su corazón en La casa de los famosos/Canal RCN

La modelo Yuli Ruiz abrió su corazón y contó los momentos más significativos en su vida tras la sección de 'Línea de vida' con Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la infancia de Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz nació en 1993 bajo una familia numerosa y humilde. Desde temprana edad vivió situaciones que influyeron significativamente en su proceso personal.

Cuando tenía dos años, la persona encargada de su cuidado la descuidó y ella terminó ingiriendo una moneda. La situación derivó en una intervención de urgencia en el abd*men.

Yuli ha señalado que las consecuencias de ese procedimiento aún la afectan y que ese hecho está relacionado con la cantidad de procedimientos estéticos a las que se ha sometido con el paso del tiempo.

Durante su etapa escolar, relató que fue víctima de bullying por su aspecto físico, razón por la cual no conserva recuerdos positivos de su paso por el colegio.

yuli ruiz sobre su infancia en la casa de los famosos

A los seis años vivió el terremoto de Armenia recordando que fue la primera vez que vio personas fallecidas transportadas en camiones. En medio de la emergencia, su principal preocupación fue su mascota, la cual encontró, pero murió pocas horas después.

Indicó que, debido al riesgo de permanecer en la zona afectada, tuvo que vivir a la intemperie. En ese periodo, junto a su madre, se dedicó a vender minutos para subsistir.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el momento que más ha marcado a Yuli Ruiz?

A los 16 años dio sus primeros pasos en el modelaje, actividad con la que se sintió a gusto. Dos años después, a los 18, inició una serie de procedimientos para modificar su aspecto físico.

Posteriormente comenzó estudios para formarse como auxiliar de odontología, pero decidió no continuar al identificar que no correspondía a su proyecto personal.

yuli ruiz en la casa de los famosos colombia cuenta momentos dificiles

Más adelante creó un centro estético campestre y en ese momento entró la pandemia, por lo que, ante las restricciones, optó por ofrecer sus servicios a domicilio, lo que le permitió generar ingresos con los que adquirió su primera vivienda.

Yuli Ruiz señaló que participar en La casa de los famosos Colombia era un objetivo personal desde hace varios años y que, cuando recibió la propuesta, aceptó de inmediato.

Artículos relacionados

Frente a los comentarios que cuestionan su presencia en el programa y atribuyen su ingreso a otros factores, indicó que no presta atención a ese tipo de señalamientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Carla Giraldo dejó ver su reacción en vivo tras el ingreso de Karola a La casa de lo famosos Colombia 3.

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ya puedes votar en La casa de los famosos: guía para salvar a tu favorito

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya se abrieron para que salves a tu participante favorito.

Karola en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¡Congelados! Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos, ¿cómo reaccionaron sus compañeros?

La influenciadora Karola es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia y así fue su ingreso al reality.

Lo más superlike

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

Un niño terminó entrevistando a Gerard Piqué luego de pedirle una foto, y su pregunta inesperada recordó a Shakira.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Luis Fonsi protagoniza momento emotivo tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl Bad Bunny

Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano