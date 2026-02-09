La modelo Yuli Ruiz abrió su corazón y contó los momentos más significativos en su vida tras la sección de 'Línea de vida' con Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la infancia de Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz nació en 1993 bajo una familia numerosa y humilde. Desde temprana edad vivió situaciones que influyeron significativamente en su proceso personal.

Cuando tenía dos años, la persona encargada de su cuidado la descuidó y ella terminó ingiriendo una moneda. La situación derivó en una intervención de urgencia en el abd*men.

Yuli ha señalado que las consecuencias de ese procedimiento aún la afectan y que ese hecho está relacionado con la cantidad de procedimientos estéticos a las que se ha sometido con el paso del tiempo.

Durante su etapa escolar, relató que fue víctima de bullying por su aspecto físico, razón por la cual no conserva recuerdos positivos de su paso por el colegio.

A los seis años vivió el terremoto de Armenia recordando que fue la primera vez que vio personas fallecidas transportadas en camiones. En medio de la emergencia, su principal preocupación fue su mascota, la cual encontró, pero murió pocas horas después.

Indicó que, debido al riesgo de permanecer en la zona afectada, tuvo que vivir a la intemperie. En ese periodo, junto a su madre, se dedicó a vender minutos para subsistir.

¿Cuál fue el momento que más ha marcado a Yuli Ruiz?

A los 16 años dio sus primeros pasos en el modelaje, actividad con la que se sintió a gusto. Dos años después, a los 18, inició una serie de procedimientos para modificar su aspecto físico.

Posteriormente comenzó estudios para formarse como auxiliar de odontología, pero decidió no continuar al identificar que no correspondía a su proyecto personal.

Más adelante creó un centro estético campestre y en ese momento entró la pandemia, por lo que, ante las restricciones, optó por ofrecer sus servicios a domicilio, lo que le permitió generar ingresos con los que adquirió su primera vivienda.

Yuli Ruiz señaló que participar en La casa de los famosos Colombia era un objetivo personal desde hace varios años y que, cuando recibió la propuesta, aceptó de inmediato.

Frente a los comentarios que cuestionan su presencia en el programa y atribuyen su ingreso a otros factores, indicó que no presta atención a ese tipo de señalamientos.