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Karola reacciona a su nominación y revela que prefiere ser la eliminada

Karola Alcendra reaccionó a su nominación y a la dinámica de votación, por lo que reveló que prefiere ser la eliminada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las reacciones que dejó la nominación de todos.
Karola sorprende al decir que quiere salir de la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la gala del viernes 10 de abril en La casa de los famosos Colombia 2026, el jefe les dio una noticia a los participantes, la cual sacudió la competencia con radical decisión.

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Pues todos los famosos están en placa de nominados y estarán en riesgo de eliminación este domingo 12 de abril, sin oportunidad de salvarse y hasta Valentino Lázaro, por ser el líder de la semana, perdió su inmunidad.

El jefe les habló claro al decir que ellos dejaron ver su peor faceta durante estos días y por eso se tomó esta decisión, pues al parecer, según sus palabras, no aprendieron sobre sus reglas tras la expulsión de Eidevin.

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¿Qué dijo Karola Alcendra al quedar nominada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de la gala tan comentada en La casa de los famosos Colombia 2026, en la cual, los participantes fueron notificados de que todos están en placa de nominados, se generaron diferentes reacciones entre ellos.

Karola sorprende al decir que quiere salir de la casa de los famosos.
Karola habla tras quedar en placa y deja clara su decisión. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Karola Alcendra dijo que, ella prefería salir eliminada este domingo 12 de abril, antes de que haga algo imprudente en la competencia y salga por la puerta de atrás.

Por eso, dijo que prefería salir por decisión del público por la puerta grande, revelando temor de no medirse más adelante.

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Así mismo, le pidió a los fandoms de Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex, que s midieran y la sacaran a ella de poder hacerlo.

¿Cuál fue la reacción de los participantes al quedar todos nominados?

El jefe les llamó la atención durante la gala del viernes y fue contundente al tomar radical decisión, pues es que, en esta ocasión, los votos serán en negativo para sacar al siguiente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026.

Karola habla tras quedar en placa y deja clara su decisión
Las reacciones que dejó la nominación de todos. (Foto: Canal RCN)

En las dos temporadas pasadas, esta dinámica de votación sirve para sacar a uno de los jugadores más fuertes de la competencia y como en esta placa están todos los famosos nominados, seguramente su resultado dará mucho de qué hablar.

Mientras el jefe les daba la noticia, muchos reaccionaron con mucha conmoción como Alexa Torrex y Alejandro Estrada, quienes se taparon la casa por sorpresa, mientras procesaban lo que estaban escuchando.

Sin duda, Juancho también reaccionó asentando con la cabeza, tras saber que no podrá usar su poder de salvación.

Por ahora, solo queda tener paciencia y esperar esta gala que promete generar mucha conversación, pues se sabe que es la placa más difícil de toda la temporada.

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