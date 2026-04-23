Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia 2026, se han vivido varios momentos que han generado revuelo en redes sociales, pues las cercanías entre algunos participantes han dado mucho de qué hablar.

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Precisamente, quienes más han sido protagonistas por los últimos días han sido Alexa Torrex y Tebi Berna, pero también Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes están lejos de creer lo que está ocurriendo afuera de la competencia.

De hecho, Juanda Caribe se ah referido al tema de la cercanía con su compañera y se ha justificado, pero, además, según lo que ha dicho, es que sigue creyendo que la mamá de su niña todavía lo estaría esperando.

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Por eso, sus recientes palabras sobre el tema generaron muchas reacciones, debido a las actitudes del participante.

¿Qué dijo Juanda Caribe al hablar de su comportamiento en La casa de los famosos?

En la mañana de este jueves 23 de abril, Karina García tuvo una conversación con algunos participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, pues la paisa está de invitada por el jefe.

Juanda Caribe se sincera y se pregunta qué hizo mal en La casa de los famosos.(Foto/ Canal RCN)

Con su visita, se han vivido momentos que han causado revuelo debido a lo que han hecho y dicho los famosos y es que ella sabe lo que está haciendo, debido a que sabe lo que está generando afuera.

Por eso mismo, Karina nombró a Sheila y dijo que Juanda Caribe había dicho que “la mujer lo deja ser y que es súper comprensiva con él”.

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Ahí fue cuando él respondió: pero ¿yo qué ha sido lo grave que yo he hecho en esta casa?

¿Cómo fue el beso de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanda Caribe se preguntó qué ha sido lo malo que él ha hecho en La casa de los famosos Colombia, horas después que se dio un beso con Mariana Zapata en la actividad de ‘Verdad o Reto’ propuesto por Karina García.

Juanda Caribe duda de sus acciones en la casa. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, en la misma dinámica, la influenciadora dijo que le atraía su compañero, pero que eso no significaba que le gustaba; hasta dijo que, del uno al diez, la atracción era de seis.

Como era de esperarse, esto generó reacciones e incluso entre sus propios compañeros.