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Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron?

Alexa Torrex presentó diferencias con Campanita en La casa de los famosos Colombia tras un cruce de opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron?
¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex y Campanita presentaron diferencias? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas se ha conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, una de las famosas que más ha acaparado la atención mediática es Alexa Torrex, quien ha sido tendencia por todos los acontecimientos que se han presentado desde que ingresó al programa.

Con base en esto, Alexa tuvo una reciente discordia con Campanita tras algunos acontecimientos que se han presentado en la convivencia del reality, en especial, por un cruce de opiniones que se presentaron en una dinámica.

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¿Cuál fue la razón por la que Campanita y Alexa Torrex tuvieron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unas semanas, Alexa Torrex y Campanita tuvieron unas diferencias en La casa de los famosos Colombia a causa de algunas diferencias que presentaron en medio de la convivencia.

Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron?
Campanita y Alexa se molestaron. | Foto: Canal RCN

En la mañana de este jueves 23 de abril, Alexa presentó algunas diferencias con Campanita a causa de una dinámica que tuvieron recientemente en La casa de los famosos Colombia por los dulces de la discordia:

“No me interesa, a mí eso no me va a llenar. Te pedí disculpas. Además, te devolví los dulces que tu misma regalaste, pues no debes dar algo que te duele, igualmente, gracias”, agregó Campanita.

Posteriormente, ambos famosos demostraron sus diferencias ante algunas circunstancias presentadas, en especial, por algunos sucesos que se presentaron por los dulces de la discordia.

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¿Qué le respondió Alexa Torrex a Campanita tras discordias presentadas?

Tras las recientes palabras de Campanita a Alexa Torrex, ella aprovechó la oportunidad para compartir su perspectiva ante lo que siente, expresándole las siguientes palabras:

Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron?
¿Qué le respondió Alexa Torrex a Campanita? | Foto: Canal RCN

“A todos nos dieron la misma cantidad de dulces. No acepto tus disculpas, humillar es sacar en cara algo”, agregó Alexa Torrex.

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