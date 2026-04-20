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Juanda Caribe confiesa sus sentimientos por Mariana en La casa de los famosos: "Es de todo mi gusto"

Juanda Caribe recordó en qué momento empezó su cercanía con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe confiesa sus sentimientos por Mariana
Juanda Caribe revela sus sentimientos por Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

La cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa llamando la atención en La casa de los famosos Colombia 2026. En esta ocasion fue Beba quien cuestionó lo que realmente sucede entre los participantes del reality.

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¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata ha pasado etapas que han captado la atención de los televidentes.

Desde el inicio, ambos participantes han compartido espacios cotidianos dentro de la competencia, lo que ha permitido que se genere una interacción constante entre ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta cercanía empezó a llamar la atención dentro y fuera del reality.

¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe y Mariana Zapata llaman la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio de una conversación en el 24/7, Beba, quien también es participante del reality, le preguntó a Juanda sobre sus sentimientos por Mariana.

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¿Cuándo empezó la cercanía de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos?

Tras el cuestionamiento, el influencer se sinceró y reveló detalles de su historia con Mariana. En su historia, destacó que su cercanía empezó a notarse con más claridad hace aproximadamente un mes, durante una partida de billar dentro del reality.

¿Cuándo empezó la cercanía de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos?
Juanda Caribe habla con Beba sobre Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

En ese momento, según lo que ha comentado el propio participante, comenzaron conversaciones más largas, en un ambiente más relajado. A partir de allí, surgieron risas y momentos que le permitieron a Juanda conocer más aspectos de la personalidad de Mariana.

Desde entonces, las interacciones se volvieron más frecuentes en otros espacios de la casa, lo que permitió que ambos compartieran más tiempo y se dieran conversaciones más constantes dentro de la convivencia del reality.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre sus sentimientos por Mariana Zapata?

El participante expresó que ha logrado identificar cualidades en ella que le han llamado la atención dentro de la convivencia.

“Mariana es una pelada superlinda, o sea yo siento que es de todo mi gusto, ¿me entiendes? El físico", destacó.

Luego señaló que, aunque inicialmente pudo percibirla como una persona de su agrado, tiene claro que, para él, la conexión va más allá de la atracción inicial. También mencionó que considera importante la compatibilidad, la conversación y la confianza dentro de una relación.

Asimismo, indicó que ha valorado los espacios de diálogo que ha tenido con Mariana dentro del reality, resaltando que estos momentos le han permitido verla desde otra perspectiva.

Estas declaraciones han aumentado la atención de quienes están pendientes de lo que ocurre dentro deL reality de Canal RCN, especialmente teniendo en cuenta que Juanda Caribe ingresó al reality con pareja.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre sus sentimientos por Mariana Zapata?
Juanda Caribe habló sobre sus sentimientos por Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)
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