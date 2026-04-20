Juancho Arango regresó a La casa de los famosos Colombia para realizar su última conexión con los participantes y compartir algunas palabras tras su salida, especialmente a Juanda Caribe.

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¿Qué reacciones generó el regreso de Juancho Arango a La casa de los famosos?

Juancho pudo ver cómo reaccionaron los famosos a su eliminación. Mientras algunos celebraron haber llegado al top 9 de la competencia de convivencia, otros mostraron una reacción más sentida ante su salida.

Juanda Caribe, por ejemplo, utilizó una de las cámaras de La casa de los famosos para expresar que su sentir, dijo sin dudar que lo quería y que su salida le había afectado.

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Además, manifestó su molestia frente a algunos como Beba y Valentino, por lo que Juancho vio atento a estas conversaciones.

Juancho Arango habló con sus excompañeros tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juancho también reaccionó al ver la forma en que Alejandro asumió que estaba nominado, y sin dudar expresó su inconformidad durante la gala.

Posteriormente, los presentadores Carla y Marcelo le dieron paso para dirigirse a sus excompañeros de La casa de los famosos, quienes reaccionaron a su conexión.

¿Qué mensajes dejó Juancho Arango a sus excompañeros de La casa de los famosos?

Juancho con su característico humor felicitó a los participantes por continuar en la competencia y dirigió mensajes puntuales a varios de ellos.

A Juanda Caribe le sugirió que se organizara dentro del juego, haciendo referencia a su continuidad en La casa: “Si no se organizará va saliendo”.

También habló con Beba, a quien le comentó que cuando salieran tendrían la oportunidad de verse, elogiando su talento en la actuación y canto. A Campanita le expresó que lo veía fuerte dentro de la competencia y lo felicitó.

Juancho Arango habló con sus excompañeros tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

A Valentino le mencionó que le dejaba algunas de sus pertenencias, como una pijama y sus características chanclas. Asimismo, saludó a Aura.

Y finalmente se dirigió a los demás como ‘Tormenta’: “Están montados”. Juancho hizo un comentario en tono jocoso haciendo referencia a la doble nominación que dejó haciendo referencia a Alejo y Alexa: “Cuando han visto que un jugador ponga a dos nominados”.

Finalmente, también se dirigió a Mariana, sugiriéndole que la abrazara a Beba, lo que provocó una reacción en Beba, quien expresó de inmediato un gesto de desagrado.