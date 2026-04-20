Alexa Torrex rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia: esta fue la razón

Este lunes 20 de abril, Alexa Torrex vivió un momento de alta carga emocional dentro de La casa de los famosos Colombia, tras mostrar su lado más vulnerable. La joven cantante no pudo contener las lágrimas durante una dinámica de la competencia.

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¿Por qué Alexa Torrex rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este lunes, en la que los participantes compiten por convertirse en el nuevo líder de la semana, no solo para asumir el control de la casa, sino también para obtener beneficios y asegurar una semana más en la competencia, Alexa Torrex se presentó frente al espejo, una dinámica en la que cada participante, en completa soledad, se mira fijamente para revelar lo que hay en su interior mientras la voz de El Flaco Solórzano los guía.

¿Por qué lloró Alexa Torrex en plena gala de La casa de los famosos Colombia? Aquí la razón (Foto Canal RCN).

Durante el diálogo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que ya no era la misma persona que ingresó al inicio del reality. Aseguró que la competencia le ha enseñado que no puede abrir su corazón completamente ni confiar en las personas como lo hacía antes.

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Asimismo, señaló que aunque esta comprensión le resulta dolorosa, es necesaria para mantenerse enfocada en sus objetivos, todo esto mientras lloraba frente al espejo. Incluso manifestó que sus lágrimas eran de rabia y dolor.

“Se vale sentirse mal, se vale a veces darte tu espacio para ti misma, pero no tengo que vivir siempre con un escudo y no tengo que agradarle a nadie, sino a mí misma”.

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¿Qué le dijo Alexa Torrex a su niña interior?

En este mismo ejercicio, Alexa le habló a su niña interior y le dedicó emotivas palabras de fortaleza, en las que destacó el propósito que Dios tiene preparado para ella y, sobre todo, le recordó que nunca abandonaría a su niña interior.

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“Si tú supieras todo lo que vas a alcanzar, entenderías que Dios tiene un propósito contigo, que eres especial. Nunca te voy a abandonar, te voy a llevar conmigo siempre”.