La casa de los famosos Colombia: esta es la regla clave que se podrá romper esta semana

Los famosos vivieron una nueva prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia, en una semana que rompe una regla y cambia la dinámica de competencia de los participantes.

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¿En qué consistió la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia?

Cada participante enfrentó una prueba con una estación de airfryer, donde debían controlar el tiempo sin ver el reloj, ya que estaba cubierto.

Durante la dinámica, debían cocinar papas, cortarlas en julianas y llevarlas a un bowl, buscando acercarse lo más posible al tiempo y peso establecidos.

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Cada uno solo tenía una oportunidad para abrir la airfryer, momento en el que se registraba su tiempo. Luego se realizaba el pesaje para medir la precisión.

Nueva regla cambia la dinámica en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por cada 10 segundos de diferencia y 10 gramos de variación se sumaban puntos negativos, y ganaba quien tuviera la menor cantidad de errores, en el que Beba y Campanita ganaron.

En la gala final, Campanita y Beba se enfrentaron por el liderazgo de la semana. Campanita se quedó con el beneficio tras escoger la bolsa que contenía el menor gramaje, logrando ganar en su primer intento.

Como resultado, Campanita obtuvo el liderazgo y llevó a Beba al cuarto del líder.

¿De qué se trata la semana del complot en La casa de los famosos Colombia?

Posteriormente, durante la gala, los presentadores Marcelo y Carla informaron a los participantes que esta semana se permitiría el complot, una dinámica que no se había visto en ninguna temporada anterior, y que permitirá hablar libremente entre ellos sobre los votos de nominación, salvación e inmunidad durante la semana.

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No obstante, una de las reacciones que llamó la atención fue la de Alejandro Estrada quien de inmediato con sus manos y una fuerte sonrisa confirmó que esta sería su semana de estrategias.

Nueva regla cambia la dinámica en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Más adelante, Campanita en el cuarto del líder abrió la caja de Pandora, obteniendo beneficios adicionales como liderar el brunch y un privilegio especial llamado “dulci privilegio”, que le permite compartir un postre diario con Beba durante su semana de liderazgo.