Lorena opinó sobre los shippeos en La casa de los famosos: “mi relación ya se hubiese terminado”

Lorena Altamirano se refirió a los “shippeos” dentro de La casa de los famosos Colombia, generando comentarios entre los seguidores del reality tras su opinión sobre las relaciones y vínculos que se han formado en el programa en las últimas semanas.

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¿Qué dijo Lorena Altamirano sobre los shippeos en La casa de los famosos Colombia?

Durante las últimas semanas dentro de La casa de los famosos Colombia se han ido consolidando shippeos entre varios participantes, siendo el más reciente el de Juanda Caribe y Mariana Zapata, y el más antiguo el de Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Tebi y Alexa causan revuelo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Ante esto, Lorena Altamirano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no pudo evitar pronunciarse. La actriz reapareció en redes sociales durante la tarde de este lunes 20 de abril con un inesperado video que desató reacciones.

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A través de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lorena manifestó sin dar nombres propios que estaba impactada con lo que está sucediendo entre los participantes dentro de la competencia y cómo esto ha tenido consecuencias en sus vidas sentimentales reales.

Incluso, aseguró que salió en el momento perfecto del reality, pues de haber continuado, su compromiso con El Flaco Solórzano probablemente habría terminado.

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“Yo viendo todo lo que está pasando con las parejas en La casa de los famosos, solo tengo que decir algo: yo salí en el momento perfecto, en el momento indicado, porque cómo están las cosas a estas alturas, yo creo que mi relación ya se hubiese terminado. Dios mío, es que terminadera, entregadera de cuentas, estoy impactada con todo lo que está sucediendo”.

¿Qué consecuencias han surgido para los participantes de La casa de los famosos envueltos en shippeo?

Aunque en un principio Jhorman Toloza, pareja sentimental de Alexa Torrex, se mostró firme en su apoyo durante el paso de la participante por La casa de los famosos Colombia, sus últimos comportamientos dentro del reality habrían llevado a que retirara oficialmente su respaldo y diera por terminada la relación, algo que ella ya había hecho semanas atrás frente a las cámaras.

Por otro lado, Sheila, pareja de Juanda Caribe, también ha expresado su descontento por los acercamientos del participante con Mariana Zapata, dejando entrever que la relación habría llegado a su fin. Asimismo, la pareja de Tebi Bernal también ha manifestado su molestia en redes sociales.