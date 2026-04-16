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Eidevin López se sinceró sobre sus sentimientos por Alejandro en La casa de los famosos

Eidevin López sorprendió al referirse a Alejandro Estrada, revelando qué es lo que realmente sintió por él en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Eidevin revela que se sintió traicionado por Alejandro.
Eidevin reveló si sintió celos de Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Pasó una semana de la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026, lo cual sacudió la convivencia y el ambiente entre sus excompañeros, pues luego de que él se despidiera, pasaron cosas, lo que llevó al jefe a tomar decisiones radicales.

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Precisamente, Karola y Beba se exaltaron, pero, además, la costeña tuvo comportamientos que no le gustó al jefe, de hecho, no fue la única, porque Juanda Caribe, también se reveló.

Es por eso que, el jefe fue bastante radical y mandó a todos los famosos a la placa de nominados sin tener opción y oportunidad de salvarse, además, la dinámica de votación fue en voto negativo, lo que le costó la eliminación a Alcendra.

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Por su lado, Eidevin ya está hablando en los medios sobre su participación y allí, les respondió a los televidentes cuál era su sentimiento hacia Alejandro Estrada en la competencia.

¿Qué dijo Eidevin López al revelar si sentía celos de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Eidevin López estuvo en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, en donde habló de su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

Eidevin revela en qué momento sintió que Alejandro no era su amigo.
Eidevin revela que se sintió traicionado por Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Aprovechando su entrevista, el exparticipante se refirió a Alejandro Estrada, respondiéndole a una televidente del programa, cuál era la razón de su relación con el actor, si sentía celos o envidia, justificando que “nunca se vio que se metiera con Eidevin, pero él sí con Estrada”.

Ante este cuestionamiento, López se sinceró y dijo:

“Mi rabia con Alejandro empezó por un huevo. Nosotros éramos muy llaves como ustedes dicen, pero me defraudó”.

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Eidevin contó lo que pasó con el huevo de la discordia, cuando Mariana no quiso comerse las lentejas que preparó el actor, por eso, fue que él le preparó esa proteína y de acuerdo con lo que dijo, es que Alejo le sugirió que le hiciera el huevo.

Cuando la casa notó lo que él estaba cocinando y le hicieron el reclamo, Estrada no lo defendió y se quedó callado.

¿Qué pasó después del reclamo por le huevo de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin sí fue contundente con Alejandro Estrada al n recibir su apoyo, pero todo estalló tras el detector de mentiras, ya que el actor dijo que ya no confiaba en él.

Eidevin reveló si sintió celos de Alejandro.
Eidevin revela en qué momento sintió que Alejandro no era su amigo. (Foto: Canal RCN)

Cuando Alejandro dijo esto, López se molestó y le reclamó porque no recibió su apoyo cuando todos se fueron en su contra solo por hacer un huevo.

Desde ahí, nacieron las rencillas y cada vez que podían, discutían, pero precisamente el pasado miércoles 8 de abril, todo escaló cuando Eidevin le tocó la cara del actor, generando que él lo empujara.

De haber sido por un huevo, la expulsión de López se dio solo por una discusión que quizá, se hubiese podido evitar, pero claramente, en una convivencia 24/7 el ambiente es mucho más hostil.

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