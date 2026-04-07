El nombre de Yui Ruíz ha adquirido gran visibilidad en los últimos meses mediante las diferentes plataformas digitales tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Antes de ser eliminada en La casa de los famosos Colombia, Yuli generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas no solo por todos los acontecimientos que vivió en la casa más famosa del país, sino que también, por el vínculo que tuvo con Alejandro Estrada.

Desde su eliminación, Yuli ha generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca de la perspectiva que tiene de algunos de los famosos con los que convivió y una de las más resonadas fue Mariana Zapata, haciendo una inesperada confesión.

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¿Cuál fue la curiosa confesión que Yuli Ruíz hizo sobre Mariana Zapata?

Esto opina Yuli Ruíz sobre Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Yuli Ruíz se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital al contarle varios acontecimientos de su vida a sus seguidores mediante sus redes sociales.

Por este motivo, Yuli realizó una dinámica de preguntas mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde hizo varias confesiones acerca de su vida personal y, también, sobre su paso en La casa de los famosos Colombia.

Una de las preguntas que más le hicieron a Yuli mediante sus redes se trató acerca de lo que opina sobre Mariana Zapata, con quien presentó algunas diferencias en la competencia, pues, agregó lo siguiente:

El internauta le preguntó a Yuli Ruíz: ¿en serio te cae mal Mariana? A lo que enseguida respondió: “hay muchas preguntas en cuando a otros participantes, seré honesta, en estos momentos de mi vida, no odio a ningún famoso con los que conviví. Así que no se tomen nada personal. En muchas ocasiones, uno no quiere decirles ciertas cosas a los famosos. Entonces, es el formato que nos lleva a eso”.

¿Cómo fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

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¿Cómo fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Yuli Ruíz se ganó el cariño de los internautas al demostrar su espontaneidad y nobleza en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

También, construyó un vínculo especial con Alejandro Estrada, pues, a pesar de que las cosas no funcionaron entre ambos, demostraron llevársela de buena manera.