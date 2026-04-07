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Así reaccionó Cara Rodríguez a la revolución que tuvo Valentino en La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro al ser el líder invisible, cambió la dinámica dentro de la casa y Cara Rodríguez divide opiniones con su reacción.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Cara Rodríguez a la revolución que tuvo Valentino en La casa de los famosos Colombia
Cara Rodríguez reaccionó al poder de Valentino Lázaro. | Fotos: Canal RCN

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado múltiples comentarios en las plataformas digitales acerca de los acontecimientos que han presentado los participantes en la competencia.

Por esta razón, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática ha sido Valentino Lázaro, quien no solo se ha posicionado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, al ser uno de los participantes del reality.

En las últimas horas, Valentino ha generado una gran variedad de comentarios tras obtener un importante poder el cual revolucionó a los participantes, en donde se ganó el liderazgo y Cara Rodríguez, su mejor amiga, reaccionó al respecto.

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¿Cuál fue la razón por la que Valentino Lázaro se quebró en llanto en las últimas horas?

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¿Cuál fue el importante poder que obtuvo Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Valentino Lázaro se ha convertido en una de las celebridades que más comentarios ha dejado a través de las distintas plataformas digitales acerca de los polémicos comentarios que ha tenido en la competencia y, también, por ganar recientemente el liderazgo.

Cabe destacar que Valentino se quebró en llanto al ver que obtuvo un importante poder el cual revolucionó a todos los participantes en La casa de los famosos Colombia, pues, tuvo un intercambio de habitaciones.

Así también, Valentino obtuvo un inesperado beneficio al ser el líder invisible y sacó a Alexa de la habitación calma para enviarla a tormenta y esta decisión generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

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Entre lágrimas, Alexa Torrex se mostró sumamente afectada al ver que la inesperada decisión que tomó el líder, pues, ambos famosos les tomó por sorpresa. Sin embargo, ninguno de los famosos sospechó en que Valentino fuera el líder invisible.

¿Cómo reaccionó Cara al ver que Valentino Lázaro armó varias estrategias en La casa de los famosos Colombia?

Así reaccionó Cara Rodríguez a la revolución que tuvo Valentino en La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Cara Rodríguez mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que una de las personas más importantes en la vida de Valentino es Camila Rodríguez, más conocida como Cara, quien es una reconocida creadora de contenido y fue expareja del cantante Beéle.

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Por su parte, Cara aprovechó la oportunidad de reaccionar a la reciente estrategia que tuvo Valentino al ser el líder invisible, pues, comentó lo siguiente mediante sus redes sociales:

“Juega, juega, Valentino”, agregó Cara Rodríguez.

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