Altafulla reaparece con curioso mensaje y le mencionan a Karina García: “Soy malo para el amor”

Andrés Altafullacompartió un comentario en sus redes sociales que generó revuelo entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios sobre su vida personal y su expareja Karina García.

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¿Qué dijo Andrés Altafulla en su video que generó revuelo en redes?

El cantante barranquillero había dado a conocer días atrás que, de manera inesperada, le llegó la inspiración para escribir una nueva canción, revelando así a sus seguidores que se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales.

En esta ocasión, el artista publicó un video en el que aparece interpretando un fragmento de lo que sería uno de sus próximos lanzamientos. Sin embargo, más allá de la canción, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

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El mensaje que escribió Andrés Altafulla para compartir su video incluyó la frase:

Altafulla publica adelanto de su nueva canción con mensaje de desamor y mencionan a Karina García.

“Porque cuando me entrego me cogen de juego”, fueron sus palabras generando revuelo en redes.

En el video, el cantante también menciona que es “malo para el amor” y que, según su interpretación, suele quedarse solo.

¿Qué reacciones generó las frases de desamor de Andrés Altafulla?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos elogiaron aspectos relacionados con la apariencia del cantante, mientras que otros expresaron su emoción por escuchar la canción completa.

“Alti que estás comiendo, estás súper bello”; “Uy mi costeño favorito de ojos bonitos” o “Dios mío Alty q esto estás como romántico hoy”.

Altafulla publica adelanto de su nueva canción con mensaje de desamor y mencionan a Karina García.

También hubo reacciones frente al estilo musical del fragmento de la nueva canción en el que algunos señalaron similitudes con otros sencillos del artista: “cambia de pista” y otros no les gustó la nueva propuesta musical.

Por otro lado, algunos seguidores hicieron referencia a la letra del fragmento, asociándola con su última relación sentimental.

Como bien se conoce, Altafulla y Karina García sostuvieron una relación sentimental en medio de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, que, tras su salida, unos meses después se dio a conocer que todo terminó.

Por lo que los fragmentos fueron interpretados como una indirecta por la forma en la que se terminó la relación.