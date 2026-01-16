La casa de los famosos Colombia: Valentino Lázaro utilizó el poder de salvación para salir de Placa

La gala de este viernes 16 de enero se vio marcada por una decisión inesperada en la que Valentino Lázaro aprovechó su poder de salvación para sacarse a él mismo de Placa y asegurar una semana más dentro de la competencia.

¿Por qué Valentino obtuvo el poder de Salvación si no era líder en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que el pasado jueves 15 de enero se llevó a cabo la prueba de salvación, en la que participaron todos los concursantes a excepción de Alexa Torres, líder de la semana. En esta dinámica, Valentino Lázaro resultó ganador.

Valentino Lázaro logró salir de Placa tras usar el poder de salvación. (Foto Canal RCN).

Horas más tarde, durante la gala, El Jefe anunció que se realizaría la prueba de robo de salvación, en la que Valentino tuvo que enfrentarse a Alexa Torres para arrebatarle este importante poder. Tras varios minutos de tensión, el influenciador volvió a imponerse y obtuvo finalmente el poder de salvación.

Con esto, el influenciador demostró que su habilidad en las pruebas le permitió quedarse con un poder clave dentro de la competencia, aun sin ser el líder de la semana.

¿Por qué Valentino Lázaro estaba en Placa de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que, aunque en la primera Placa parcial Valentino se había salvado de estar en riesgo de eliminación, Alexa Torres jugó sus cartas tras perder la prueba de robo de salvación contra él y decidió usar su poder de intercambio para dejarlo en riesgo y, en su lugar, salvó a Marilyn Patiño.

Por esta razón, el creador de contenido tuvo que elegir entre salvarse a sí mismo o a uno de sus compañeros que estaban en Placa, tomando la decisión de beneficiarse y evitar así llegar a la sala de eliminación.

De esta manera, la Placa parcial de la primera semana de La casa de los famosos Colombi volvió a tener un nuevo cambio, dejando a Valentino fuera de peligro y conservando su lugar en la competencia, al menos por una semana más.