Así quedó la primera Placa de La casa de los famosos Colombia 2026: ¡Salva a tu favorito!

Este viernes 16 de enero se definió la primera Placa definitiva de la primera semana de La casa de los famosos Colombia en la que seis participantes quedaron en riesgo de eliminación. Las votaciones para salvar a tu favorito ya se encuentran habilitadas.

¿Cómo quedó conformada la primera Placa definitiva de La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de varios cambios a lo largo de la semana, en los que algunos participantes ingresaron a la Placa y posteriormente salieron de ella por el uso de poderes obtenidos dentro de la competencia, se definió la primera Placa definitiva de La casa de los famosos Colombia 2026.

Así quedó la primera Placa de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN).

El último movimiento que modificó la Placa fue el de Valentino, quien, tras ganar la prueba de robo de salvación al enfrentarse a Alexa Torres, líder de la semana, logró arrebatarle este beneficio y usarlo a su favor para salir de ella y quedar fuera de riesgo, asegurando así una semana más dentro de la competencia.

De esta manera, la primera Placa definitiva de La casa de los famosos Colombia quedó conformada de la siguiente manera:

Nicolás Arrieta

Tebi Bernal

Yuli Ruiz

Lorena Altamirano

Renzo Meneses

Luisa Cortina

¿Cómo votar por tu participante favorito en La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones para salvar a tu participante favorito ya se encuentran abiertas y el proceso es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos para apoyar al famoso que quieres que continúe en La casa de los famosos Colombia 2026. Recuerda que las votaciones son en positivo, es decir, se vota por el participante que NO quieres que salga de la competencia.

Si aún no tienes una cuenta creada, deberás hacer clic en “Regístrate” y completar el formulario con sus datos personales. Una vez completado este paso:

Ingresa al sitio web oficial de lacasadelosfamososcolombia.com en donde encontrarás todas las votaciones de La casa (eliminación, salvación, expulsión, nominación).

en donde encontrarás todas las votaciones de La casa (eliminación, salvación, expulsión, nominación). Haz clic en “Votaciones de eliminación”.

Elige a tu participante favorito y da clic en “Votar”.

¡Recuerda que el sistema permite emitir un voto cada cuatro horas! Las votaciones estarán habilitadas hasta el próximo domingo 18 de enero y se cerrarán una vez Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo anuncien en la gala de ese día.