Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Captan momento en el que Luis Alberto Posada hizo llorar a la esposa de Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada hizo llorar a la esposa de Yeison Jiménez durante el homenaje en Bogotá que se hizo en su honor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alberto Posada provoca lágrimas en la esposa de Yeison Jiménez con sentido tributo
Luis Alberto Posada provoca lágrimas en la esposa de Yeison Jiménez con sentido tributo. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un emotivo homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá, donde decenas de artistas del género popular asistieron para darle un último adiós en medio de música. Entre ellos estuvo presente Luis Alberto Posada, quien con su interpretación hizo llorar a la esposa del difunto artista.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje de Luis Alberto Posada que hizo llorar a la esposa de Yeison Jiménez?

En redes sociales se comenzó a viralizar diversos momentos que se vivieron durante el homenaje a Yeison Jiménez que se realizó en la capital colombiana al interior del Movistar Arena, entre ellos el momento exacto en el que Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, se derrumba frente a su féretro en medio del homenaje que Luis Alberto Posada le hizo.

Homenaje a Yeison Jiménez de Luis Alberto Posada conmueve hasta las lágrimas a su esposa
Homenaje a Yeison Jiménez de Luis Alberto Posada conmueve hasta las lágrimas a su esposa. (Foto Canal RCN).

El cantante se subió al escenario y tras dar unas emotivas palabras parara rendir homenaje a la memoria de Yeison Jiménez y despedirlo por todo lo alto comenzó a cantar su icónica canción ‘Sin un Adiós’, ocasionando que la esposa del difunto artista rompiera en llanto y se arrodillara frente a la fotografía ubicada en su féretro.

Artículos relacionados

Las imágenes muestran a Sonia cantando el tema mientras posa sus manos sobre la fotografía de Yeison, en una escena que tocó el corazón de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales.

¿A qué edad falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero a sus 34 años, luego de que la avioneta en la que se transportaba terminara en un fuerte impacto en una vereda en Boyacá. El artista estaba acompañado de cinco personas más que corrieron con la misma suerte.

Artículos relacionados

Luego de que Medicina Legal reconociera su identidad el cuerpo sin vida del artista fue entregado a su familia, quienes de manera inmediata lo transportaron hacia Bogotá en donde fue cremado y posteriormente homenajeado en el Movistar Arena.

Actualmente sus cenizas se encuentran bajo la posesión de su esposa e hijos, quienes continúan rindiendo luto en medio de homenajes en su honor.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 / (Foto del Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Megaland. Yeison Jiménez

Hombre sorprende con corte de cabello inspirado en Yeison Jiménez y divide opiniones

En las últimas horas, un seguidor del cantante Yeison Jiménez capturó la atención tras tomar esta decisión sobre su nuevo look.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Yeison Jiménez

Jhonny Rivera desempolvó video junto a Yeison Jiménez y conmovió en redes: "vuela alto"

En las últimas horas, el cantante Jhonny Rivera presumió video en el que recordó a Yeison Jiménez en su máxima esencia,

Tras homenajear a Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada tomó una decisión que conmovió a todos Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada anunció emotiva decisión tras homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprendió con un emotivo anuncio para sus fanáticos tras su participación en homenaje a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Sara Uribe y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremetió contra Sara Uribe tras salir a la luz supuesto complot: "villana morronga"

Valentino Lázaro no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, opinó sobre la jugada de Manuela Gómez y Sara Uribe antes de entrar a la competencia.

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos