Captan momento en el que Luis Alberto Posada hizo llorar a la esposa de Yeison Jiménez

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un emotivo homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá, donde decenas de artistas del género popular asistieron para darle un último adiós en medio de música. Entre ellos estuvo presente Luis Alberto Posada, quien con su interpretación hizo llorar a la esposa del difunto artista.

¿Cómo fue el homenaje de Luis Alberto Posada que hizo llorar a la esposa de Yeison Jiménez?

En redes sociales se comenzó a viralizar diversos momentos que se vivieron durante el homenaje a Yeison Jiménez que se realizó en la capital colombiana al interior del Movistar Arena, entre ellos el momento exacto en el que Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, se derrumba frente a su féretro en medio del homenaje que Luis Alberto Posada le hizo.

Homenaje a Yeison Jiménez de Luis Alberto Posada conmueve hasta las lágrimas a su esposa. (Foto Canal RCN).

El cantante se subió al escenario y tras dar unas emotivas palabras parara rendir homenaje a la memoria de Yeison Jiménez y despedirlo por todo lo alto comenzó a cantar su icónica canción ‘Sin un Adiós’, ocasionando que la esposa del difunto artista rompiera en llanto y se arrodillara frente a la fotografía ubicada en su féretro.

Las imágenes muestran a Sonia cantando el tema mientras posa sus manos sobre la fotografía de Yeison, en una escena que tocó el corazón de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales.

¿A qué edad falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero a sus 34 años, luego de que la avioneta en la que se transportaba terminara en un fuerte impacto en una vereda en Boyacá. El artista estaba acompañado de cinco personas más que corrieron con la misma suerte.

Luego de que Medicina Legal reconociera su identidad el cuerpo sin vida del artista fue entregado a su familia, quienes de manera inmediata lo transportaron hacia Bogotá en donde fue cremado y posteriormente homenajeado en el Movistar Arena.

Actualmente sus cenizas se encuentran bajo la posesión de su esposa e hijos, quienes continúan rindiendo luto en medio de homenajes en su honor.