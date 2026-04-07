La tensión aumentó en La casa de los famosos Colombia luego de una exigente prueba de presupuesto que terminó afectando directamente la alimentación de los participantes.

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Lo que parecía un reto sencillo para algunos, se convirtió en un problema colectivo que impactó el resultado final.

Durante la jornada, cada acción y cada palabra tuvo consecuencias, dejando en evidencia qué tan difícil puede ser mantener el control dentro de la competencia.

¿Cuál fue la prueba de presupuesto de la semana?

El reto consistía en pasar todo un día sin decir malas palabras. Aunque la dinámica parecía simple, cada error tenía un costo: por cada grosería, se descontaban 10 puntos del presupuesto semanal destinado a la comida.

A lo largo del día, varios participantes cayeron en la tentación. Valentino y Tebi fueron quienes más veces incumplieron la regla, acumulando 14 y 13 malas palabras respectivamente.

Otros también aportaron al descuento: Eidevin dijo 5, Alejandro 4, Karola 2, Campanita 1 y Alexa 1. Incluso Carla Giraldo, quien ingresó como aliada del líder invisible y acompañó a los famosos durante la jornada, también dijo 2 malas palabras.

En total, los participantes sumaron 42 infracciones, lo que representó un descuento de 420 puntos.

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¿Cuál fue el presupuesto final y qué pasó con la comida?

Tras los descuentos, los famosos quedaron con 280 puntos para abastecer su mercado semanal.

Aura Cristina y Beba fueron elegidas por el grupo para encargarse de las compras. Con ese presupuesto, decidieron invertir 200 puntos en productos básicos como huevos y pollo, asegurando así parte de la alimentación.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Beba optó por tomar un sobre especial que multiplicaría los puntos restantes según el número que le saliera. La apuesta no salió como esperaban: obtuvo un 0, lo que dejó a todos sin puntos adicionales.

Como consecuencia, los participantes se quedaron únicamente con el mercado básico garantizado por El Jefe. A pesar del duro resultado, Marcelo Cezán tuvo un gesto con ellos y les regaló un helado.

Beba obtuvo cero puntos para el presupuesto al elegir un sobre en la alacena. (Foto Canal RCN)

¿Qué decisiones ha tomado el líder invisible en La casa de los famosos Colombia?

Mientras tanto, el liderazgo invisible de Valentino sigue moviendo el juego estratégicamente. Su primera decisión fue cambiarse de habitación con Alexa, una jugada que generó emociones intensas y aumentó las sospechas dentro de la casa.

De hecho, varios participantes comenzaron a desconfiar de Juanda Caribe y Campanita como posibles líderes.

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Luego, Valentino tomó otra decisión clave: elegir a dos compañeros para recibir un video de sus familiares. Escogió a Karola y Juancho con una intención estratégica clara: desviar sospechas hacia otros, pensando que Juanda elegiría a Juancho y Campanita a Karola.

Además, organizó la distribución de las tareas del hogar. Eidevin y Karola quedaron a cargo del desayuno y el almuerzo, mientras que la cena fue asignada a Juanda Caribe.

En cuanto a la limpieza, Alexa y Juancho se encargan de la loza del día, mientras que Aura Cristina y Mariana Zapata asumen la de la noche. Los baños quedaron en manos de Beba y Valentino, mientras que Alejandro y Tebi se encargan de barrer y trapear toda la casa. Finalmente, Campanita tiene la responsabilidad de tender las camas y organizar la sala para las galas.

Con estas decisiones, el líder invisible no solo mantiene su identidad en secreto, sino que también continúa influyendo en la dinámica del juego sin levantar sospechas claras.