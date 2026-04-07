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Alexa Torrex reveló que perdió un bebé a sus 20 años: “un hijito en el cielo”

Alexa Torrex llamó la atención en La casa de los famosos Colombia tras revelar cuántos años tendría el bebé que perdió.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reveló que perdió un bebé a los 20 años
Alexa Torrex reveló se mostró conmovida al revelar que perdió un bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia tomó un rumbo inesperado cuando Alexa Torrex reveló un episodio poco conocido de su vida personal.

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¿Qué reveló Alexa Torrex sobre la pérdida de su bebé?

Durante una dinámica en la que los participantes debían actuar como si no se conocieran, Alexa Torrex decidió presentarse desde cero y compartir diferentes aspectos de su historia personal.

En medio del ejercicio, mencionó que su nombre real es Nelyeli Katherine Torres Contreras y explicó que el origen de su nombre artístico proviene de una serie que solía ver en su infancia.

¿Qué reveló Alexa Torrex sobre la pérdida de su bebé?
Alexa Torrex reveló nuevos detalles de su vida / (Foto del Canal RCN)

La conversación avanzó entre detalles cotidianos, como su gusto por el color morado, hasta que hizo una revelación que cambió el tono del momento. Alexa contó que a sus 20 años vivió la pérdida de un bebé, señalando que se trató de una situación espontánea.

En ese contexto, la participante afirmó que actualmente siente que tiene “un hijito en el cielo”.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre cómo vivió ese momento de su vida?

En su relato, Alexa también reflexionó sobre cómo ha cambiado su percepción con el paso del tiempo. Explicó que, en ese entonces, no comprendía completamente lo que estaba viviendo, ya que estaba iniciando su carrera y atravesando otros procesos personales.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre cómo vivió ese momento de su vida?
Alexa Torrex recordó el fallecimiento de su bebé / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, aseguró que actualmente la forma en que recuerda ese episodio es diferente. Según sus palabras, ahora piensa en cómo sería su vida si ese hijo tuviera alrededor de seis años.

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¿Cómo reaccionaron los participantes a la historia de Alexa Torrex?

Tras la confesión, varios de sus compañeros mostraron sorpresa ante lo que escuchaban. Valentino intervino para señalar que ya conocía esa parte de la historia, pues Alexa se la había contado previamente a él y a Juanse. Incluso mencionó que el bebé tenía un apodo: “pulguita”.

¿Cómo reaccionaron los participantes a la historia de Alexa Torrex?
Valentino Lázaro compartió la historia de Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

La reacción en la sala fue de atención y escucha. Algunos participantes expresaron que lamentaban lo ocurrido, generando un momento distinto dentro de la dinámica, que inicialmente tenía un tono más ligero.

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