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¿Ruptura planeada? Dimelo King desató polémica con teoría sobre Karol G y Feid

Dimelo King lanzó una teoría sobre la ruptura de Karol G y Feid y desató debate en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Dimelo King lanzó explosiva teoría sobre la ruptura de Karol G y Feid
Dimelo King lanzó explosiva teoría sobre la ruptura de Karol G y Feid (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La separación entre Karol G y Feid sigue generando conversación en redes sociales, especialmente después de que la artista hablara abiertamente sobre lo difícil que fue este proceso en su vida personal.

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Ahora, nuevas opiniones han reavivado el tema. El creador de contenido Dimelo King sorprendió al compartir una teoría que no pasó desapercibida y que rápidamente dividió a los usuarios en plataformas digitales.

¿Qué dijo Karol G sobre su ruptura con Feid?

Aunque la pareja nunca hizo un anuncio oficial detallado, la ruptura comenzó a ser evidente a inicios de 2026, tras varios meses sin apariciones públicas juntos ni interacciones en redes.

En una reciente entrevista, Karol G describió este momento como uno de los más duros que ha vivido. Según sus palabras, fue una etapa que la llevó a replantearse muchas cosas y a enfocarse en su crecimiento personal.

La cantante explicó que atravesó un periodo complejo emocionalmente, en el que sintió que debía reconstruirse desde cero. Incluso, decisiones como viajar y hacer cambios en su imagen estuvieron relacionadas con ese proceso de transformación.

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Además, dejó claro que actualmente se encuentra soltera y que valora profundamente los espacios en los que puede enfocarse en sí misma, lejos de una relación. Para ella, estos momentos han sido clave en su evolución tanto personal como profesional.

Karol G habló de ruptura con Feid por primera vez.
Karol G habló de ruptura con Feid por primera vez. (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

¿Cuál es la teoría de Dimelo King sobre la ruptura de Karol G y Feid?

Tras estas declaraciones, Dimelo King lanzó una hipótesis que generó todo tipo de reacciones. Según el influencer, la ruptura podría estar relacionada con decisiones estratégicas más que sentimentales.

En su opinión, las relaciones dentro de la industria del entretenimiento muchas veces están influenciadas por factores de imagen y posicionamiento. Por eso, planteó que el fin de la relación podría haber respondido a temas de marketing y proyección de carrera.

El creador de contenido también aseguró que, en muchos casos, los equipos de trabajo de grandes artistas analizan si una relación suma o no a nivel profesional, lo que podría influir en decisiones personales.

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Además, sugirió que una futura pareja de la cantante podría estar fuera del mundo musical, precisamente para evitar este tipo de dinámicas dentro de la misma industria.

Por su parte, Yaya señaló lo difícil que puede ser mantener una relación cuando ambas personas pertenecen al mismo entorno laboral, especialmente en un medio tan exigente como el entretenimiento.

Las declaraciones no confirmadas han abierto el debate entre quienes creen en la autenticidad de la relación y quienes consideran que factores externos pudieron influir en su final.

Por ahora, ni Karol G ni Feid han respondido a estas teorías, mientras la conversación sigue creciendo en redes sociales.

Dimelo King encendió redes con teoría sobre la ruptura de Karol G y Feid
Dimelo King encendió redes con teoría sobre la ruptura de Karol G y Feid (Foto Mike Coppola / AFP)
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