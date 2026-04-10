En las últimas horas, el nombre de Eidevin López se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras ser expulsado el pasado 9 de abril tras un enfrentamiento que tuvo con Alejandro Estrada.

Una de las personas que más afectadas se ha visto tras la expulsión de Eidevin ha sudo Karola Alcendra con quien tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos durante la convivencia en la casa más famosa del país.

Por este motivo, Karola se ha mostró afectada en medio de una conversación que tuvo con Valerie de La Cruz, más conocida como Beba tras la expulsión de su amigo y cómplice.

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¿Cómo aparece Karola Alcendra al verse afectada tras la expulsión de Eidevin López?

Karola se muestra afectada tras expulsión de Eidevin. | Foto: Canal RCN

En un reciente video compartido a través de la cuenta oficial del Canal RCN en Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, se hizo viral un fragmento en el que Karola aparece quebrada en llanto tras la salida de Eidevin.

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Durante el clip se refleja que Karola no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el público frente a la expulsión de Eidevin, pues aparece devastada tras lo ocurrió recientemente en La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:

“Yo te lo juro que vine con una mentalidad de solamente a jugar, a mí no me importaba nadie amorosamente, pero ese hombre es increíble”, agregó Karola.

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En medio de las lágrimas de Karola tras la reciente expulsión de Eidevin, se mostró bastante afectada, pues, aunque su intensión no era enamorarse, confesó que tiene sentimientos encontrados por él.

¿Qué consejos le dio Beba a Karola al verla llorando por la expulsión de Eidevin López?

¿Cómo fue la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas que las que Karola ha demostrado que se la lleva de buena manera es con Beba, pues la ha apoyado en varios momentos desde que ingresó a La casa de los famosos Colombia, en especial, por los sentimientos encontrados que ha tenido acerca de la expulsión de Eidevin, pues, le dijo lo siguiente: