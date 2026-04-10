José Rodríguez hizo contundente confesión sobre la infidelidad: ¿desempolvó cosas del pasado?
José Rodríguez rompió el silencio sobre las infidelidades e internautas opinan si se trata de aparente indirecta para Yaya Múñoz.
Uno de los creadores de contenido que más popularidad ha adquirido mediante las distintas plataformas digitales es José Rodríguez, quien hace unos meses sostuvo una relación sentimental con Yaya Muñoz.
Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado tras algunas diferencias, aunque en ningún momento alguno revelara las causas por las que tomaron la decisión de separarse.
Por su parte, José ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras una confesión que hizo mediante sus redes sociales en donde abrió un debate sobre la infidelidad y compartió su postura al respecto.
¿Qué opina José Rodríguez sobre las infidelidades tras debate en sus redes?
Cabe destacar que José Rodríguez se ha destacado no solo por ser un reconocido influenciador y deportista colombiano al contar varios acontecimientos sobre su vida mediante sus redes sociales, sino que también, cuenta su perspectiva frente a todo tipo de situaciones.
Por ello, José armó un debate en horas de este 10 de abril a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 838 mil seguidores en donde expresó con honestidad su postura frente a las infidelidades:
“Bueno, salió un debate con mis amigos acerca de las infidelidades en pareja, pero yo no persono, ni a novia, esposa ni nada en caso de serme infiel”, agregó José en el video.
Luego de estas palabras, varios internautas generaron diversos comentarios mediante las redes sociales tras el reciente video que compartió José Rodríguez, revelando su postura acerca de la “deslealtad” cuando existe un vínculo amoroso.
¿Cómo fue la participación de José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia?
En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, José Rodríguez se ganó el cariño de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo de las redes sociales.
Así también, aprovechó la oportunidad para demostrar lo disciplinado que es y, también, al compartir varios acontecimientos de su vida personal al convivir con otros participantes, entre ellos, Yaya Muñóz con quien construyó un vínculo especial en el pasado.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike