En la casa de los famosos Colombia 2026 han nacido amistades, enemistades, rivalidades, polémicas, pero también romances y hasta triángulos amorosos, como en el caso de Eidevin López, Karola Alcendra y Mariana Zapata.

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Desde que inició la competencia, Eidevin ha sido coqueto con sus compañeras, pues empezó a “caerle” primero a Sofía Jaramillo y luego de que ella se fue, continuó con Mariana.

De hecho, cuando llegó Karla, se vieron muy cercanos, pero solo parecía una amistad, hasta que la costeña empezó a decir que sí sentía cosas un gusto por él, pero su compañero decidió darle rienda suelta a una relación con la creadora de contenido paisa.

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¿Qué le dijo Karola a Eidevin sobre los celos por Mariana Zapata?

Karola Alcendra tiene acostumbrados a su seguidores y televidentes de La casa de los famosos Colombia 2026, a ser muy sincera y decir las cosas de frente, pro eso, frenó en seco a Eidevin y le puso límites.

Karola encara a Eidevin y deja clara su posición en la casa. (Foto: Canal RCN)

Pues la costeña le dijo que no le tratara de dar celos porque eso no le queda bien ya demás, lo hará quedar mal, pero también le advirtió y le dijo que ella podía ser peor si él tenia ciertas actitudes.

Por su lado, Eidevin le pidió que no pensara cosas que no eran y aclaró que nunca fue su intención incomodarla.

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¿Eidevin y Karola formalizaron su relación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Eidevin López dejó claro desde su anuncio que sería coqueto dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 y así ha sido, pues no desaprovecha la oportunidad para ser cercano a sus compañeras.

Karola pone en su lugar a Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Mientras que él intento tener algo con Mariana Zapata, Karola le coqueteaba, pero dejaba claro que solo eran amigos e incluso, estuvo ahí para él cuando no se sentía bien por sus discusiones con la paisa.

Por otro lado, Karola y Eidevin dice que solo son amigos cercanos, ya que ella dice tener a alguien que la espera afuera, pero no ha perdido la oportunidad de coquetear con su compañero, quien soltó a Mariana para estar con ella y hasta le ha robado besos, lo que ha aumentado su gusto.