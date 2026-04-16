Una dinámica de La casa de los famosos Colombia volvió a poner en conversación a Juanda Caribe y Alexa Torrex. Los participantes del reality llamaron la atención tras protagonizar una interpretación que no pasó desapercibida.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa y Tebi se sinceraran sobre lo que sienten

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Durante una actividad del programa en la que los participantes debían imitar a sus compañeros, Alexa Torrex y Juanda Caribe se convirtieron en protagonistas.

Ambos decidieron representarse mutuamente frente a los demás integrantes, lo que generó reacciones inmediatas dentro de la casa y también entre los internautas que siguen el formato.

Juanda Caribe y Alexa Torrex hacen imitaciones en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La dinámica buscaba mostrar qué tanto conocen los participantes a sus compañeros, así como destacar rasgos característicos de cada uno. Sin embargo, más allá del objetivo inicial, el momento llamó la atención por la manera en que cada uno interpretó al otro.

Artículos relacionados Melissa Gate Así habría reaccionado Melissa Gate a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia

¿Cómo imitó Alexa Torrex a Juanda Caribe en La casa de los famosos?

En redes sociales, los internautas destacan que una de las características más reconocibles de Juanda Caribe es la manera en que resalta sus raíces. En varias ocasiones, el participante del reality ha mencionado el respaldo que recibe desde distintas zonas de la región Caribe.

Alexa Torrex imitó a Juanda Caribe en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

En este contexto, Alexa Torrex recreó ese rasgo al vestirse de forma similar al creador de contenido y hacer referencia a ese sentido de pertenencia. Mientras permanecía sentada, señaló a Juanda —quien en ese momento la estaba imitando— y expresó:

“Te metiste con un costeño y va toda la costa Caribe Colombia; porque soy de Barranquilla, Santa Marta, Magdalena, Soledad, Córdoba. Todo el Caribe”.

Después de esto, comenzó a saltar y a bailar con movimientos similares a los que él suele realizar.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Marlon Solórzano responde a críticas por video con Alexa Torrex: "Ni Jhorman ni Tebi"

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a la interpretación de Alexa Torrex?

Tras las declaraciones de Alexa Torrex, Juanda Caribe respondió con su propia imitación, retomando varios de los rasgos que identifican a su compañera dentro del reality.

En ese momento, hizo referencia a una de las características más comentadas en redes: la forma en que Alexa suele nombrar a su entorno cercano como “la familia recocha”.

Para su interpretación, utilizó elementos similares a los de ella, como una bata, un gorro y una peluca morada.

A partir de ahí, comenzó a enviar saludos replicando su estilo:

“Saludos a mi mamá recocha, papá recocha, perro recocha, vecino recocha, tendero recocha, a todo el que recocha”.

Posteriormente, imitó su forma de caminar y continuó con la dinámica de los saludos, tanto de manera verbal como con gestos:

“Al jefe recocha, a Marcelo recocha, a Carla recocha, a Tebi recocha…”, mencionó mientras ampliaba la lista.

El momento generó diversas reacciones dentro y fuera del programa. Los internautas afirman que la escena llamó la atención por el nivel de detalle en la imitación y la forma en que ambos participantes desarrollaron la actividad.