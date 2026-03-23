Este lunes 23 de marzo se dio inicio a un nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia y con ella la llegada de un nuevo líder que ocupará el trono durante toda la semana. Tras una prueba en la que puso a prueba a los participantes se dio a conocer que Juanda Caribe es quien tomará la batuta de la afamada casa durante los próximos días.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex le termina a su prometido en La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

¿Con quién compartirá Juanda Caribe la habitación del líder?

Durante la gala con Marcelo Cezán y Carla Giraldo Juanda Caribe y Tebi Bernal conocieron las reglas de la prueba que definiría cuál de los dos lograría obtener el título de líder de la semana.

Nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Esto, luego de convertirse en los finalistas de la prueba del rompecabezas realizada previamente durante el transcurso del día para disputarse este importante beneficio que trae consigo más que una semana más dentro de la competencia.

Artículos relacionados Talento internacional Hallan sin vida a famosa actriz en terminal de transportes: esto es lo que se sabe

De esta manera, teniendo en cuenta toda la información brindada por El Jefe para llevar a cabo la prueba definitiva y tras varios minutos de ella se dio a conocer que Juanda Caribe es el nuevo líder de la semana y su mandato irá desde este lunes 23 de marzo hasta el domingo 29, minutos antes de que se conozca al nuevo eliminado de la semana.

Eidevin acompañará a Juanda Caribe. (Foto Canal RCN).

Tras celebrar su victoria con gran emoción, Juanda Caribe tuvo que tomar su primera decisión como líder de la semana: con quién compartir su habitación. Ante la pregunta de Carla Giraldo y Marcelo Cezan, presentadores del reality, el participante decidió que Eidevin sería la persona adecuada para acompañarlo de manera temporal.

¿Cuál es el poder que Juanda Caribe obtuvo tras ganar el liderazgo de la semana?

Teniendo en cuenta que el liderazgo de la semana viene con cierto beneficios básicos y uno extra tomado directamente de la caja de pandora ubicada en la habitación del líder Juanda Caribe se dirigió al lugar en busca de esta gran novedad.

Artículos relacionados Daniela Ospina Daniela Ospina se sinceró sobre su matrimonio y confirmó que regresa a Colombia

Por orden de Carla Giraldo y Marcelo Cezán Juanda Caribe abrió la caja de pandora en donde obtuvo un misterioso sobre que contenía en su interior un poder del espionaje que tiene una duración de 7 minutos a lo largo de su liderazgo y de liderar el brunch del próximo domingo 29 de marzo.

Adicional a esto, tuvo que abrir otro cofre en el que obtuvo un sobre amarillo que no podrá abrir hasta que El Jefe o Carla Giraldo se lo ordene.