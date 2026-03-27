Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jhorman rompe el silencio y revela si sigue su relación con Alexa Torrex

Jhorman Toloza fue claro al revelar si por su parte se sigue manteniendo su relación con Alexa Torrex de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhorman Toloza habla sin filtros sobre su relación con Alexa Torrex
Jhorman Toloza aclara su situación con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 22 de marzo, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 vivieron un congelado inolvidable, pues Luisa Cortina volvió para confrontar a algunos de sus compañeros.

Artículos relacionados

Durante su visita, los famosos no tenían idea de que ella volvería con Marilyn Patiño y Beba durante la semana del poder de resurrección, por eso, Luisa lanzó sus comentarios para prender las emociones en la competencia.

Aunque para algunos, sus palabras fueron positivas, para otros, su mensaje generó caos, ya que fue concisa y directa al despacharse en contra de Alexa Torrex, a quien le mencionó su prometido.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Luisa Cortina a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina a provechó el congelado en La casa de los famosos Colombia 2026 para decirle a algunos participantes que son sus favoritos y apostó que entre Juanda Caribe y Karola Alcendra está el ganador.

Jhorman Toloza rompe el silencio en medio de la polémica con Alexa Torrex
Jhorman Toloza habla sin filtros sobre su relación con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, a Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex no tuvo muchas cosas buenas por decirles, es por esto por lo que, a la creadora de contenido le insinuó que cuando saliera tendría un divorcio seguro.

En cuanto a Tebi, lo cuestionó por fallarle a su pareja, solo por su estrategia de juego al involucrarse con Alexa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex ante el mensaje de Luisa Cortina?

Alexa Torrex discutió con Valentino luego de que Luisa Coortina salió del congelado en La casa de los famosos Colombia 2026 y prácticamente le terminó a su prometido, Jhorman Toloza.

Jhorman Toloza deja claro si sigue con Alexa Torrex
Jhorman Toloza rompe el silencio en medio de la polémica con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora se vio muy afectada porque dice que sus compañeros viven mencionando a su familia y su relación con su pareja, por eso, dijo que ya estaba soltera y que ya no tenían por qué nombrar a Jhorman.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre seguir su relación con Alexa Torrex?

Jhorman Toloza reveló a los pocos minutos de que Alexa Torrex le terminara en vivo y dijo que él seguía firme apoyándola y que ella es la mujer de su vida.

Por esto mismo, días después de haber sido terminado, rompió el silencio a responder si sigue su relación con Alexa y fue bastante claro al reiterar que ahí sigue y que nunca se fue.

Así mismo, dijo que nunca ha dejado de amar a su prometida y, además, que la sigue extrañando. Con esto, él sabe que su novia está en un juego y la vida real ya es otra cosa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño se conmueve. La casa de los famosos

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos tras escuchar la confesión de Alejandro Estrada.

Karola habla de su relación con Eidevin. La casa de los famosos

Karola reveló que tiene pareja por fuera de La casa de los famosos Colombia; ¿cómo reaccionó Eidevin?

Karola le confesó a Marilyn Patiño que tiene pareja fuera de La casa de los famosos y explicó por qué no avanza con Eidevin.

La IA predice quienes regresarían a La casa de los famosos por el poder de la resurrección La casa de los famosos

La IA revela quiénes serían las exparticipantes que se reincorporarían con el poder de la resurrección a La casa de los famosos

La IA anticipa qué dos exparticipantes podrían reincorporarse a La casa de los famosos Colombia gracias al poder de la resurrección.

Lo más superlike

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr Salud

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr

Correr aporta beneficios cardiovasculares, metabólicos y mentales, aunque también implica ciertos riesgos físicos.

Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe Viral

Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe

Blessd se emociona. Blessd

Blessd recordó su época de colegio previo a su concierto más importante en medio de rumores de infidelidad

Jhonny Rivera llama la atención tras presumir su "soltería" en redes sociales Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al presumir su "soltería" en redes sociales: ¿qué pasó con Jenny López?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"