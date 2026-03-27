El pasado domingo 22 de marzo, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 vivieron un congelado inolvidable, pues Luisa Cortina volvió para confrontar a algunos de sus compañeros.

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Durante su visita, los famosos no tenían idea de que ella volvería con Marilyn Patiño y Beba durante la semana del poder de resurrección, por eso, Luisa lanzó sus comentarios para prender las emociones en la competencia.

Aunque para algunos, sus palabras fueron positivas, para otros, su mensaje generó caos, ya que fue concisa y directa al despacharse en contra de Alexa Torrex, a quien le mencionó su prometido.

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¿Qué le dijo Luisa Cortina a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina a provechó el congelado en La casa de los famosos Colombia 2026 para decirle a algunos participantes que son sus favoritos y apostó que entre Juanda Caribe y Karola Alcendra está el ganador.

Jhorman Toloza habla sin filtros sobre su relación con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, a Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex no tuvo muchas cosas buenas por decirles, es por esto por lo que, a la creadora de contenido le insinuó que cuando saliera tendría un divorcio seguro.

En cuanto a Tebi, lo cuestionó por fallarle a su pareja, solo por su estrategia de juego al involucrarse con Alexa.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex ante el mensaje de Luisa Cortina?

Alexa Torrex discutió con Valentino luego de que Luisa Coortina salió del congelado en La casa de los famosos Colombia 2026 y prácticamente le terminó a su prometido, Jhorman Toloza.

Jhorman Toloza rompe el silencio en medio de la polémica con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora se vio muy afectada porque dice que sus compañeros viven mencionando a su familia y su relación con su pareja, por eso, dijo que ya estaba soltera y que ya no tenían por qué nombrar a Jhorman.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre seguir su relación con Alexa Torrex?

Jhorman Toloza reveló a los pocos minutos de que Alexa Torrex le terminara en vivo y dijo que él seguía firme apoyándola y que ella es la mujer de su vida.

Por esto mismo, días después de haber sido terminado, rompió el silencio a responder si sigue su relación con Alexa y fue bastante claro al reiterar que ahí sigue y que nunca se fue.

Así mismo, dijo que nunca ha dejado de amar a su prometida y, además, que la sigue extrañando. Con esto, él sabe que su novia está en un juego y la vida real ya es otra cosa.