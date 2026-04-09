La polémica entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, y ahora la inteligencia artificial se sumó al debate con una predicción sobre su futuro en el reality.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron un tenso momento dentro de La casa de los famosos Colombia durante la tarde del pasado miércoles 8 de abril. Los participantes, quienes tuvieron que realizar críticas entre ellos, llevaron la actividad a otro nivel al sobrepasar de las palabras a las agresiones físicas.

Eidevin López y Alejandro Estrada están en riesgo de expulsión (Foto Canal RCN)

Esto ocasionó que El Jefe tomara cartas en el asunto: la decisión fue clara, ambos participantes no tuvieron derecho a nominar, así como también fueron sometidos a votaciones para que fuera el público quien tomara la decisión de su futuro dentro de la competencia.

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Entre las opciones están: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.

¿Cuál sería el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada tras polémico enfrentamiento, según la IA?

Tras el tenso enfrentamiento que ha puesto en riesgo su permanencia dentro de La casa de los famosos Colombia, el análisis otorgado por la Inteligencia Artificial apunta a que el público no tomará una decisión equitativa, sino que castigará a uno solo según su percepción de lo ocurrido:

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Aunque la agresión física suele ser duramente rechazada por la audiencia, el respaldo previo que ha tenido Alejandro podría jugar a su favor, aumentando sus posibilidades de permanecer en la competencia.

Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

En ese escenario, Eidevin se perfila como el participante con mayor riesgo de eliminación, a menos que la opinión pública cambie drásticamente y decida sancionar a ambos por igual.

Lo cierto es que es el público quienes tienen en sus manos la decisión sobre el futuro de ambos participantes dentro de La casa de los famosos Colombia por medio de las votaciones que estarán disponibles hasta este jueves 9 de abril a las 9:00 p. m.