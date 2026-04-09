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Memes y reacciones que ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López

El enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López ha generado una ola de reacciones y memes en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Memes y reacciones que ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López
Reacciones tras enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López. | Foto: Canal RCN

El pasado 8 de abril, Alejandro Estrada y Eidevin López protagonizaron un polémico momento en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde recibieron una inesperada noticia por parte del Jefe.

Memes y reacciones que ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López
Mmes que ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin López. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

El enfrentamiento comenzó cuando las celebridades se encontraban realizando una dinámica de hacer críticas directas a todos se expresaron sus verdades sin ningún tipo de filtro.

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Uno de los temas que más causó debate se trató acerca de la comida, en especial, por parte de Alexa Torrex, quien no degustaría los platillos de Eidevin y Karola tras algunas diferencias presentadas en semanas anteriores.

Luego, Eidevin se acercó frente a Alejandro y el actor le tocó la mano con su rostro, empujándolo levemente para alejarlo. Así que El Jefe les anunció que el público será quién decida cuál será el destino entre ambos en votaciones, cuya decisión se sabrá en la gala de la noche del 9 de abril.

Con base en esto, el público tendrá la oportunidad en elegir cuál será el destino de ellos, mediante votaciones, las cuales serán las siguientes: expulsión para los dos, nominación con candado para los dos con candado, expulsión par Alejandro o Eidevin.

Memes y reacciones que ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López
¿Cómo fue el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López? | Foto: Canal RCN

¿Qué memes y reacciones ha dejado el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

Tras el reciente enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López, varios internautas han dejado una ola de comentarios, reacciones y memes en las diferentes plataformas digitales, algunos de los más virales son:

“Este es uno de los momentos más virales de La casa de los famosos Colombia hasta el momento”, “Elianis Garrido y Óscar Naranjo 2.0”, “Deberían hacer un VS. Alejandro, Eidevin con Elianis y Óscar Naranjo”, “Ambos deberían seguir en la competencia”, “Este era el momento picant* que le faltaba a la competencia”, agregaron varios internautas.

Así también, varios internautas han compartido una gran variedad de memes al respecto ante la reciente discusión que se presentó entre Alejandro Estrada y Eidevin López, quienes han acaparado la atención mediática en las últimas horas al demostrar varias diferencias.

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¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

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