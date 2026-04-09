El regreso de Fernando Solórzano, exparticipante a La casa de los famosos Colombia, cambió la dinámica dentro del reality. La reacción de Beba generó todo tipo de comentarios.

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¿Por qué El Flaco Solórzano volvió a La casa de los famosos Colombia?

Fernando Solórzano, conocido como “El Flaco”, regresó al programa luego de haber sido parte de la segunda temporada. Sin embargo, su ingreso no se dio como concursante, sino dentro de una dinámica puntual que involucró a Beba.

El Flaco Solórzano volvió a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El actor participó en un ejercicio reflexivo en el que ella debía mirarse frente al espejo mientras respondía una serie de preguntas. Esta actividad buscaba generar un espacio de introspección y permitirle expresar emociones acumuladas durante su paso por el reality.

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¿Qué dijo Beba sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Durante el ejercicio, Solórzano le pidió a Beba definirse en el presente. Aunque inicialmente manifestó dificultad para hablar, logró describirse como una mujer fuerte, con carácter y más consciente de sus capacidades.

Beba rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También reconoció que durante gran parte de su vida tuvo inseguridades, pero aseguró que ese proceso le ha permitido sentirse orgullosa de quién es actualmente. Según sus palabras, se considera capaz y en constante crecimiento.

Sobre su participación en el programa, afirmó que ha intentado mostrarse tal como es, sin construir un personaje, destacando que sus virtudes y errores hacen parte de su identidad.

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¿Qué reflexión dejó Beba tras la dinámica con El Flaco Solórzano?

En el desarrollo de la conversación, Solórzano cuestionó su autenticidad dentro del reality, lo que llevó a Beba a reflexionar sobre el manejo de sus emociones.

La participante reconoció que, en ocasiones, siente que sus emociones la dominan, lo que ha afectado algunas relaciones importantes para ella. También señaló la importancia de aprender a observar a los demás con mayor comprensión.

Además, admitió que debe reconocer cuando se equivoca y que no siempre tiene la razón. Indicó que ha identificado sentimientos de rabia que, según explicó, no había procesado completamente.

“Tengo mucha rabia, aunque a veces finjo que no me afecta.”

Finalmente, expresó que este ejercicio le permitió reconocer su fortaleza, incluso en medio de inseguridades, y reafirmar su capacidad de afrontar los retos dentro y fuera del programa.