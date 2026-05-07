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Campanita y Valentino protagonizaron discusión en La casa de los famosos tras visitas VIP, ¿por qué?

Campanita no dudó en cuestionar a Valentino por los roles durante las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Campanita y Valentino tuvieron discusión tras visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.
¿Por qué Campanita le reclamó a Valentino en La casa de los famosos Colombia? (Fotos: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombiarecientemente se presentó un momento de tensión luego de que Campanita y Valentinodiscutieran tras las visitas VIP que han llegado al reality.

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¿Por qué Campanita y Mariana Zapata le reclamaron a Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Antes de la llegada de Kimberly Reyes, quien es la invitada de hoy en la casa más famosa del país, Mariana Zapata no dudó en hacer algunas recomendaciones a Valentino en medio de su liderazgo de esta semana.

Tanto Mariana como Campanita le expresaron al participante su inconformidad por los roles que tenían asignados y que, según ellos, no pudieron cumplir sus roles con los invitados VIP, ya que otras personas terminaron asumiendo esos papeles.

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Ante esto, Valentino respondió que él no tenía responsabilidad en lo sucedido, pues aseguró que cada participante era libre de hacer su propio contenido dentro de la dinámica de la semana.

Campanita y Valentino tuvieron discusión tras visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.
¿Por qué Campanita le reclamó a Valentino en La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

“Darle la oportunidad a todos para que se puedan destacar”, le dijo Campanita a Valentino durante la conversación.

Sin embargo, Valentino reaccionó diciendo: “¿Yo no te estoy dando la oportunidad de destacar?”, mientras Campanita insistía en que no les estaba permitiendo asumir el rol que querían desarrollar frente a los invitados.

En medio del intercambio de palabras, Valentino también les pidió que “se avispará” y aseguró que todos tenían que hacer su trabajo dentro de la actividad.

Además, el participante les dijo que él no les había “tenido las manos” ni “tapado la boca” para impedirles participar o hablar durante la visita.

Campanita y Valentino tuvieron discusión tras visitas VIP en La casa de los famosos Colombia.
¿Por qué Campanita le reclamó a Valentino en La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó durante la visita de Rogelio a La casa de los famosos Colombia?

La discusión se dio luego de la visita de Rogelio, el personaje interpretado por Hassam, quien llegó a compartir con los participantes el 6 de mayo.

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Tras este día, Campanita se mostró afectado porque sintió que no había podido asumir su rol ni mostrarle la casa al invitado como esperaba hacerlo desde un principio.

Posteriormente, habló con Mariana Zapata, quien también expresó su molestia porque consideraba que Valentino le estaba dando más protagonismo a Beba.

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