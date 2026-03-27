Los participantes de La casa de los famososy el público decidieron quiénes fueron las dos exparticipantes que volvieron oficialmente a la competencia de convivencia con el poder de resurrección.

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¿Cómo se desarrolló la votación del poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

En una dinámica ambientada en el universo de Harry Potter, los famosos tuvieron que realizar una votación silenciosa donde los participantes depositaban su voto en un cáliz.

Cada uno debía marcar una “X” por la persona que consideraba debía quedarse, sin dar explicaciones sobre su decisión.

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El líder de la semana, Juanda Caribe, fue el primero en realizar este ejercicio. Posteriormente, los demás famosos fueron pasando uno a uno para registrar su elección.

Una vez finalizada la votación, la presentadora Carla ingresó a la terraza para revelar en vivo el contenido de los votos.

Así reaccionó Luisa Cortina tras el anuncio del regreso de Beba y Marilyn en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En ese momento se conoció que la decisión estaba reñida principalmente entre dos de las exparticipantes, entre Beba de la Cruz y Marilyn Patiño mientras que la tercera, Luisa Cortina, recibió un solo voto de La casa.

El resultado dejó como ganadora de la votación interna a Beba quien fue elegida por sus compañeros para continuar en competencia desde ahora oficialmente. Tras el anuncio, varios de los famosos reaccionaron celebrando la decisión.

¿Quién volvió tras la votación del público en La casa de los famosos Colombia?

Adicionalmente, durante la misma gala, Marcelo dio a conocer el resultado de la votación del público. Con un porcentaje del 68,46 %, Marilyn Patiño logró su regreso a La casa de los famosos Colombia.

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De esta manera, se definieron las dos participantes que continuarían en la competencia de convivencia.

Así reaccionó Luisa Cortina tras el anuncio del regreso de Beba y Marilyn en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Por su parte, Luisa Cortina quien tuvo que despedirse definitivamente de la competencia. En medio de su salida, intentó dirigirse a sus excompañeros, pero al no recibir atención de ninguno de los famosos decidió no continuar con su mensaje: “Mejor no digo nada”, dijo.

Mientras tanto, Marilyn Patiño en su reingreso expresó su emoción, y casi entre lágrimas tras conocer el resultado se dirigió a las cámaras para agradecerle al público.