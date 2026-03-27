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Alexa Torrex y Eidevin López se salvaron en La casa de los famosos Colombia; así quedó la placa final

Dos participantes se salvaron de la placa tras prueba y decisión del líder en La casa de los famosos; estos fueron.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin y Alexa salieron de la placa en La casa de los famosos Colombia
Alexa y Eidevin se salvaron de la placa en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Los participantes de La casa de los famosos Colombia enfrentaron una nueva prueba de castigo y beneficio, en la que tuvieron que recibir instrucciones en inglés.

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¿En qué consistió la prueba y cuáles fueron el castigo y el beneficio en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos debían seguir indicaciones que incluían acciones como tomar objetos, ubicarse en determinadas sillas o cumplir tareas específicas antes de sentarse.

En esta ocasión no debían jugar como Calma o Tormenta, como en anteriores ocasiones, sino que debían reorganizarse de acuerdo con el color de una pelota de ping pong.

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Finalmente, los equipos quedaron de la siguiente manera: el equipo conocido como Calmenta, integrado por Alexa, Karola, Beba, Marilyn, Alejandro y Juancho.

Por su parte, el grupo denominado Alacranes, conformado por Yuli, Juanda Caribe, Mariana, Valentino, Teni, Campanita y Eidevin, quedó con el castigo.

En la gala del 27 de marzo, los presentadores Carla y Marcelo dieron a conocer el castigo y el beneficio del juego.

Alexa Torrex sale de la placa en La casa de los famosos Colombia
Alexa salió de placa tras ganar el beneficio en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El beneficio consistía en que el equipo ganador es este caso Calmenta, tendría la posibilidad de salvar a uno de los nominados de su grupo, decisión que debía tomarse en conjunto.

Por otro lado, el castigo implicaba mantener encendida una luz mediante el pedaleo de una bicicleta estática durante 10 horas continuas, actividad que debía realizarse en parejas. Que por supuesto generó sorpresas entre los integrantes de este grupo.

¿Quiénes se salvaron de la placa tras ganar el beneficio y por la decisión del líder de La casa de los famosos?

Tras obtener el beneficio, los integrantes del equipo ganador tomaron la decisión de salvar a Alexa Torrex de la placa de nominación, que debió tomarse en vivo durante la gala.

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Adicionalmente, durante la misma jornada se conoció otra decisión dentro del juego. El líder de la semana, es decir Juanda Caribe, salvó a Eidevin de la placa de nominados.

Eidevin sale de la placa en La casa de los famosos Colombia
Eidevin salió de placa tras la salvación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que el participante había ingresado a placa luego de que la suerte no jugara a su favor y se quedara con la pequeña caja de pandora, donde salía con nominación.

Siendo así la placa definitiva quedó de la siguiente manera: Alejandro, Juancho, Campanita, Yuli y Valentino quien además tienen candado tras la salida de Manuela.

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