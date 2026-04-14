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Alexa Torrex y Tebi Bernal se mostraron incómodos con actitudes de Alejandro Estrada: ¿por qué?

“Tiene cosas que no me gustan”, Alexa Torrex y Tebi Bernal están molestos con actitudes de Alejandro Estrada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex y Tebi Bernal se mostraron incómodos con actitudes de Alejandro Estrada: ¿por qué?
¿Por qué Alexa Torrex y Tebi Bernal se molestaron con Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

A medida que avanzan los días en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado diversas opiniones frente a los distintos sucesos que han ocurrido en la competencia.

Por su parte, Alejandro Estrada se ha convertido en uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática, pues, recientemente estuvo envuelto en una polémica tras su enfrentamiento con Eidevin López.

Así también, dos de los participantes que más apoyo le han demostrado a Alejandro son Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes se mostraron enojados con algunas de sus actitudes.

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¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex y Tebi Bernal se molestaron con Alejandro Estrada?

Alexa Torrex y Tebi Bernal se mostraron incómodos con actitudes de Alejandro Estrada: ¿por qué?
Esto dijo Tebi Bernal sobre Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que dos de las personas con las que Alejandro Estrada ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Por un lado, Alexa se ha destacado no solo por compartir su perspectiva ante cualquier hecho sin ningún tipo de filtro, sino que también, por la parcialidad que ha demostrado a lo largo de la competencia.

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Por el otro, Tebi Bernal ha demostrado que tiene una buena amistad con Alejandro Estrada y Alexa. Pero, en las últimas horas, los amigos de Alejandro se molestaron con algunas de sus actitudes, expresando las siguientes palabras:

“Alejo todo lo lleva a la malicia, pero, luego Alejandro tuvo una actitud con malicia, él a veces me la vuela por sus apuntes”, agregó Tebi Bernal.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras algunas actitudes que le molestan de Alejandro Estrada?

Alexa Torrex y Tebi Bernal se mostraron incómodos con actitudes de Alejandro Estrada: ¿por qué?
¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

Durante la reciente conversación que tuvieron, Alexa le contó a Tebi que hay ciertas actitudes que le molestan de Alejandro, aunque es su amigo, detallando lo siguiente:

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“Tiene un montón de cosas que no me gustan, cuando me dice: acomódese para el clip. Sin embargo, son cosas que hemos tratado entre nosotros”, señaló Alexa.

Aunque por el momento Alexa ni Tebi Bernal le han dicho a Alejandro que se sienten molestos con algunas actitudes de Alejandro, se mantienen firmes en su amistad, ¿qué ocurrirá?

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