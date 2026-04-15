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Alejandra Salguero le habría enviado una indirecta a Tebi Bernal en sus redes: ¿Jhorman reaccionó?

“Cada cicatriz deja una historia” novia de Tebi Bernal, reaparece enredes con aparente indirecta a él tras “shippeo” con Alexa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandra Salguero le habría enviado una indirecta a Tebi Bernal tras dejarlo de seguir: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la aparente indirecta qeu lejandra Salguero le habría dejado a Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

El nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Tebi no solo se ha destacado por los diferentes acontecimientos que ha vivido dentro de la competencia, sino que también, por el supuesto “shippeo” que ha tenido con Alexa Torrex al ser cercanos.

Por su parte, Alejandra Salguero, la novia de Tebi, lo dejó de seguir hace unos días y en las últimas horas compartió una inesperada publicación mediante sus redes sociales en donde le habría dejado una aparente indirecta en su última publicación.

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¿Cuál fue la aparente indirecta que Alejandra Salguero le habría dejado a Tebi Bernal?

En los últimos días, el nombre de Alejandra Salguero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser creadora de contenido digital, sino que también, por sostener un vínculo sentimental con Tebi Bernal, uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Alejandra Salguero le habría enviado una indirecta a Tebi Bernal tras dejarlo de seguir: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la aparente indirecta qeu lejandra Salguero le habría dejado a Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Así también, varios internautas han estado bajo la expectativa de todo lo que ha hecho en su vida cotidiana y, también, se percataron que Alejandra dejó de seguir a Tebi de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 mil seguidores.

En otra publicación de Alejandra, se refleja que Alejandra compartió un aparente mensaje que sería una posible “indirecta” para Tebi Bernal al dejar un contundente mensaje, pues expresó las siguientes palabras:

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“Cada cicatriz cuenta una historia y cada historia es parte de mi crecimiento”, agregó Alejandra Salguero en la descripción de la publicación.

Alejandra Salguero le habría enviado una indirecta a Tebi Bernal tras dejarlo de seguir: ¿qué dijo?
¿Cómo ha sido la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Jhorman Toloza reaccionó a la reciente publicación de Alejandra Salguero?

Con base en estas palabras, algunos internautas se han pronunciado acerca de la última publicación de Alejandra Salguero.

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Así también, Jhorman Toloza ha compartido su postura ante el supuesto “shippeo” de Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Por ello, algunos navegantes se percataron que, aunque no reaccionó ni se pronunció, Jhorman le dio like a la publicación de Alejandra Salguero.

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