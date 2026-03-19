Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, la convivencia ha estado con un ambiente hostil entre algunos participantes, pues quienes eran amigos, resultaron siendo enemigos, pero, además, rivales.

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Tras el fin de mini Tormenta, tanto Alejandro Estrada con Alexa Torrex y Manuela Gómez con Yuli Ruiz, han tomado rumbos diferentes y ya se han enfrentado entre ellos mismos.

Luego de una semana en la que Alexa dejó a su Team, nacieron las discusiones, por lo que se ha enfrentado especialmente a Yuli, quien le dijo que no la estaría dejando brillar.

Pero, por otro lado, esta semana del líder tirano, el juego ha cambiado por el cambio de cuartos, pero la decisión de Eidevin López no gustó.

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¿Qué decisiones tomó Eidevin López como líder de La casa de los famosos Colombia 2026?

En esta semana en La casa de los famosos Colombia 2026, Eidevin López se convirtió en el líder tirano y el pasado miércoles 18 de marzo, tomó la decisión de cambiar las habitaciones.

Karola no aguanta y llora por decisión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, esos cambios no gustaron mucho, porque una de sus compañeras lloró tras ser cambiada de cuarto.

Eidevin dejó en Tormenta a Manuela Gómez, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Juancho Arango, Alejandro Estrada y Tebi Bernal, mientras que, en Calma está Mariana Zapata, Valentino, Campanita, Juanda Caribe, Eidevin y Karola Alcendra, quien fue la que manifestó su inconformidad.

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¿Qué dijo Karola Alcendra al llorar por le cambio de habitación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante la gala de nominación en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes cerraron la noche con el cambio de cuarto, pero una de las participantes rompió en llanto al sentirse incómoda por la decisión de Eidevin López.

Karola llora por cambio de cuartos en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Desde que Karola Alcendra llegó a la competencia, ella dejó claro que no quería que la cambiaran de su habitación Tormenta y en diferentes ocasiones lo reiteró, hasta advirtió a quien la hiciera cambiarse al otro equipo.

Por eso mismo, lloró tras la decisión de su compañero, porque dice que no se siente cómoda y porque sabe que ese cambio de equipos puede generar inconvenientes y ella ya no quiere discutir más.

Aunque agradeció no haber quedado sola, por lo que está con Campanita y con Eidevin, manifestó su tristeza por lo que el cambio puede generar.