El pasado domingo 12 de abril se vivió una de las eliminaciones más sonadas en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues Karola Alcendra se despidió de la competencia tras una semana bastante polémica.

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Precisamente, luego de la expulsión de Eidevin López, el ambiente en la convivencia quedó mucho más pesado, lo que generó actitudes que fueron cuestionadas por los televidentes y por eso, el jefe tuvo que tomar decisiones bastante drásticas.

Tras el comportamiento de algunos participantes, el jefe los envió a todos a placa, siendo la primera vez que la casa está completamente en el cuarto de eliminación, pero, además, en esta ocasión, los votos fueron en negativo.

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Después de la eliminación de Karola Alcendra, sus amigos del mundo exterior la están esperando como es el caso de Eidevin López y Yuli Ruiz, quien confesó cómo fue su reencuentro.

¿Cómo fue el reencuentro de Yuli Ruiz y Karola Alcendra tras La casa de los famosos Colombia?

En la tarde del lunes 13 de abril, mientras Karola Alcendra sigue desconectada de su celular y las redes sociales, Yuli Ruiz rompe el silencio sobre cómo fue que se reencontraron tras la eliminación de la costeña.

Yuli Ruiz y Karola vuelven a verse luego de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Según lo que contó Yuli Ruiz, es que esa misma noche luego de que la influenciadora saliera de La casa de los famosos Colombia 2026, se reencontraron en el hotel en Bogotá:

“Anoche nos vimos sin ponernos de acuerdo. Nos topamos, lloramos de la felicidad”, dijo Yuli.

Además, la paisa dijo que salir de la competencia no era malo, pues ya se sentían ganadoras pro haber estado allí.

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¿Cómo se vivió la eliminación de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 2026?

En el domingo de eliminación de la semana trece de La casa de los famosos Colombia 2026 se sintieron muchas emociones, pues la dinámica de votación era en negativo y eso hacia generar más expectativas de la noche.

Yuli Ruiz y Karola se reencontraron tras La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

Como todos los participantes estaban en el cuarto de eliminación, fueron dejando de últimas a los participantes más fuertes y precisamente quedó Alejandro Estrada y Karola Alcendra, quien fue la eliminada con una votación del 67.26%, seguida del actor, quien tuvo el 28.76%.

La reacción de la costeña no fue de sorpresa, ya que ella estaba convencida de que saldría, de hecho, ella misma dijo que ya se quería ir de la competencia.