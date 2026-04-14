Paola Jara sacude las redes al revelar foto de Emilia: este fue el parecido que notaron

Paola Jara y Jessi Uribe han enternecido las redes sociales con cada una de las publicaciones junto a su hija, Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembre de 2025.

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Desde la llegada de la pequeña a sus vidas, la cantante, como madre primeriza, ha confesado lo enamorada que está de su hija, de hecho, pensó que su sueño de ser madre no se iba a cumplir.

Hace algunas semanas, Paola reveló que intentó ser madre antes, pero perdió dos bebés y justo, los hechos se dieron en momentos importantes de su vida, hasta llegar a omitirle la noticia a Jessi Uribe, porque justo estaba cumpliendo con un sueño profesional.

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Sin embargo, según sus palabras, los planes de Dios se dieron cuando él quiso, ya que fue madre cuando ya había perdido la fe.

¿Cuál es la foto de Emilia con la que Paola Jara paralizó las redes?

En horas de la mañana de este martes 14 de abril, Paola Jara sacudió las redes sociales al revelar foto junto a su hija, Emilia.

Paola Jara causa furor con imagen de su hija. (Foto/ Buen día, Colombia)

En la imagen, está la cantante sosteniendo en su brazo a la pequeña, quien sigue en pijama, pero lo que revolucionó los comentarios fue ver el gran cabello que tiene, heredado por su madre: abundante y negro.

En esta foto, Paola está frente al espejo y con el celular tapa la carita de la niña; ella, no ha querido dejar ver más de Emilia, porque ya había mencionado que dudaba de hacer esto, por temor a exponer a la niña tan chiquita.

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¿Qué dice Jessi Uribe sobre mostrar a Emilia?

Mientras que Paola Jara ha sido mucho más prudente para no revelar mucho de la identidad de la niña, Jessi Uribe sí ha sido más despreocupado, por lo que hace unos días, causó revuelo al dejar ver más del rostro de Emilia.

Paola Jara derrite las redes al mostrar a Emilia. (Foto: Freepik)

El cantante grabó un tierno momento con la menor, dejando su celular en un plano casi contrapicado, sin ocultar la carita de su hija, sin embargo, no la mostró de frente.

Por su lado, Uribe había revelado que el día en el que van a presentar oficialmente a Emilia, sería cuando la bauticen.