Karola conmueve en redes tras revelar detalles de su relación con su padre: "es muy fuerte el tema"
Karola se mostró conmovida tras revelar por qué dejó de considerar a su padre como "el superhéroe" de su vida.
Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Karola sigue generando interés entre los internautas, quienes buscan conocer más sobre su vida, especialmente de la relación con su padre.
¿Qué ha dicho Karola sobre su padre?
Durante una dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido reveló detalles de su línea de vida y mencionó momentos que marcaron su infancia.
En ese espacio, recordó la separación de sus padres cuando tenía aproximadamente ocho años. Según explicó, este hecho tuvo un impacto en su estado emocional durante varios años.
También compartió que creció junto a su madre, a quien se refirió como “Cochi”, destacnado que esa etapa representó un cambio importante en su vida.
Karola señaló que la ausencia de su padre influyó en varios procesos personales, ya que durante mucho tiempo sintió su falta. Además, explicó que esa sensación se intensificó con el fallecimiento de él, un hecho que, según sus palabras, afectó profundamente a su familia.
¿Qué dijo Karola sobre la separación de sus padres?
Este tema no solo surgió dentro del reality, sino también en entrevistas previas que han llamado la atención. En una conversación con Dímelo King, Karola se refirió a la separación como un episodio que la marcó desde la infancia.
"Todas las cosas que yo vivo ahora es realmente gracias a esa separación", afirmó.
Explicó que, antes de la ruptura, veía a su padre como un "superhéroe" que la amaba mucho. Sin embargo, tras la ruptura, su relación cambió de manera notable. Según dijo, esta situación mostró cómo los conflictos de pareja pueden afectar la relación entre padres e hijos durante la infancia.
¿Cómo vivió Karola el distanciamiento con su padre?
Al profundizar en su historia, Karola afirmó que el distanciamiento con su padre fue un proceso complejo que influyó en su forma de ver las relaciones familiares.
La influencer expresó su postura frente a estas situaciones, señalando que, según su percepción, los conflictos de pareja no deberían afectar el vínculo con los hijos.
"El hijo suyo es para toda la vida, mi hermano. Si usted no tiene los pantalones bien puestos para tener a su hijo, no lo tenga", dijo.
Sus declaraciones han generado reacciones en redes sociales, donde los internautas afirman que se han identificado con su historia.
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