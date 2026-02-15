La cantante e influenciadora Alexa Torrex recibió una visita muy especial en La casa de los famosos Colombiacon la dinámica de 'Congelados'.

¿Quién visitó a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el cuarto 'Congelados' de familiares en la competencia, el cual generó varias opiniones.

Esta cuarta visita fue para la creadora de contenido Alexa Torrex, quien recibió a su pareja Jhorman Toloza, quien lució un atuendo bastante brillante y urbano.

El hombre entró llenando de elogios a la influenciadora y destacándole lo mucho que la ama y lo orgulloso que está de él.

Asimismo, le indicó que su familia toda está feliz con su participación en el programa.

De igual manera, le destacó que no deje de jugar y hacer sus estrategias como ella lo considere, indicando que si alguno no es capaz de seguirla no es su culpa.

"No llores mi amor hermosa, te voy a proteger, te voy a cuidar, eres la luz en mi oscuridad. Estoy esperando para casarme contigo afuera", le dijo.

Por otro lado, sorprendió al irse en contra del comediante Juanda Caribe defendiendo a Alexa Torres de algunos comentarios y diferencias que han habido entre ellos.

Mientras iba saliendo le agradeció al actor Alejandro Estrada por la amistad que le ha brindado a la creadora de contenido y les pidió a las chicas de Tormenta que siguieran dando lo mejor de ellas.

También le hizo una petición al Jefe cuando se reunió con Carla Giraldo y Marcelo Cezán de que se quiere casar con Alexa Torres en el programa, pues no ve la hora de contraer matrimonio con la cucuteña.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

La artista Alexa Torrex se mostró muy conmovida por la visita de su pareja y de inmediato se puso a llorar.

Cuando este se fue y ella se puso mover salió corriendo a la puerta para gritarle y expresarle lo mucho que lo ama y extraña.

"Te amo, te voy a amar por siempre, te amo, eres mi adoración", le gritó llorando.

Cabe resaltar que, además de ella, tres de sus compañeros ya han recibido la visita de sus familiares, las cuales los han recargado para seguir jugando y dando lo mejor de ellos en la competencia.

La primera visita fue para Manuela Gómez, quien recibió a su hija Samantha y su expareja Juan Pablo 'el gringo' que la sorprendió con una propuesta de matrimonio.

La Segunda visita fue para el comediante Juanda Caribe, que conmovió con la visita de su esposa Sheila Gándara y su hija Victoria.

La tercera visita la logró el artista Juan Palau, quien contó con la presencia de su padre, cuyas palabras fueron tan emotivas que hasta Carla Giraldo lloró.