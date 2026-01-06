¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Kristen Stewart volvió a generar expectativa entre los fanáticos de Crepúsculo luego de hablar abiertamente sobre la posibilidad de regresar a la saga, esta vez desde un rol completamente distinto.

Sus declaraciones se dieron durante su participación en el evento 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards, realizado en Palm Springs, California, donde Stewart asistió como actriz y directora tras su debut detrás de cámaras.

¿Qué dijo Kristen Stewart sobre un posible remake de Crepúsculo?

Durante el encuentro, Stewart fue consultada sobre la posibilidad de readaptar la saga de vampiros y su respuesta no dejó lugar a dudas. La actriz aseguró que estaría dispuesta a asumir el reto creativo y liderar una nueva versión cinematográfica de la historia.

Con entusiasmo, afirmó que sí haría el remake y que se comprometería con el proyecto si se le presentara la oportunidad. Sus palabras llamaron la atención no solo por la claridad de su postura, sino por tratarse de una franquicia que marcó una etapa clave de su carrera.

“Me encantaría readaptarlas, claro que sí. Haría el remake. Estoy dentro, me comprometo a hacerlo”, declaró Kristen.

Kristen Stewart confirmó estar dispuesta a tener un rol creativo en una nueva versión de Crepúsculo. (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Qué rol tendría Kristen Stewart en esta nueva versión?

A diferencia de las películas originales estrenadas entre 2008 y 2012, Stewart no se refirió a regresar frente a las cámaras como protagonista. En cambio, su interés está enfocado en la dirección, un terreno que comenzó a explorar recientemente con su ópera prima The Chronology of Water.

La actriz dejó entrever que su motivación estaría ligada a aportar una mirada renovada a la historia, aprovechando su experiencia dentro de la saga y su actual crecimiento como creadora audiovisual.

Al hablar sobre las versiones anteriores de Crepúsculo, Stewart se mostró respetuosa y elogió el trabajo de los directores que estuvieron a cargo de las cinco películas, entre ellos Catherine Hardwicke y Chris Weitz.

Según explicó, cada una de las entregas reflejó la identidad creativa de quienes las dirigieron, destacando que las películas estaban profundamente conectadas con el momento en el que fueron realizadas, antes de que el fenómeno explotara a nivel mundial.

“Adoro el trabajo que hicieron Catherine Hardwicke, Chris Weitz y el resto de directores, pero sus películas fueron muy suyas, raras y algo caóticas, y estaban totalmente ancladas al momento en el que se estrenaron, cuando aún no sabían en qué se iban a convertir, antes de que explotaran”, comentó la actriz.

Kristen Stewart emocionó a seguidores con un posible remake de Crepúsculo. (Foto Emma McIntyre / AFP)

¿Sería esta readaptación diferente a la primera?

Stewart planteó que una nueva versión de la saga podría beneficiarse de mayores recursos, respaldo creativo y una perspectiva distinta, propia del contexto actual. En ese sentido, imaginó cómo sería el proyecto si contara con un mayor presupuesto y un entorno que permitiera desarrollar la visión autoral sin tantas limitaciones.

“Imaginen si tuviéramos un gran presupuesto y un montón de amor y apoyo. No sé, me encantaría readaptarla”, agregó Stewart.

Para la actriz, la idea de readaptar Crepúsculo no implica borrar lo anterior, sino reinterpretar la historia con herramientas narrativas más actuales y una sensibilidad distinta.

¿Cómo reaccionaron los fans ante la posibilidad de un remake?

Las declaraciones de Stewart no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de Crepúsculo, una comunidad que se mantiene activa más de una década después del estreno de la saga. Para muchos, la posibilidad de ver una readaptación dirigida por alguien que conoce la historia desde dentro resulta especialmente atractiva.

Aunque por ahora no existe ningún proyecto confirmado ni planes oficiales de producción, la idea de un remake bajo la dirección de Kristen Stewart abrió el debate sobre cómo podría reinterpretarse la historia creada por Stephenie Meyer.

Por el momento, la posibilidad sigue siendo hipotética, pero las palabras de la actriz dejaron claro que, si la oportunidad llega, está dispuesta a asumir el desafío.