Kevin Roldán ingresa a La casa de los famosos Colombia.

Este sábado 17 de enero, La casa de los famosos Colombia vivió su primera gran fiesta desde el inicio del reality, un evento que marcó el ritmo de la competencia y que contó con invitados musicales de alto calibre.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Bajo la temática de superhéroes, los participantes disfrutaron de una noche diferente, llena de música, baile y contenido para redes sociales, gracias a la presencia de artistas de nivel.

La producción del programa sorprendió a los habitantes al permitirles usar el teléfono de la casa para tomarse fotos y grabar videos durante la celebración.

¿Por qué ingresó Kevin Roldán a La casa de los famosos Colombia?

El ingreso de Kevin Roldán a La casa de los famosos Colombia se dio como parte del show musical preparado para la primera fiesta oficial del reality. La producción apostó por un artista urbano de gran reconocimiento para encender el ambiente.

La aparición del cantante no pasó desapercibida, pues su presencia elevó el nivel del evento y convirtió la fiesta en uno de los momentos más comentados. Su ingreso no tuvo relación con la competencia ni con una posible participación como habitante, sino que respondió exclusivamente a su rol como artista invitado, encargado de animar la velada.

Kevin Roldán entra como artista invitado a La casa de los famosos Colombia. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez: “No voy a poder con esto”

¿Qué otro artista interpretó en la primera fiesta de La casa de los famosos?

Además de Kevin Roldán, el otro gran invitado musical de la noche fue Don Fulano, reconocido por su trayectoria internacional y su legado dentro del grupo Fulanito. Su participación aportó un contraste musical que mezcló sonidos urbanos con ritmos latinos clásicos, logrando que los famosos disfrutaran de una experiencia variada y dinámica.

La combinación de ambos artistas fue bien recibida por los participantes, quienes no dudaron en bailar, cantar y aprovechar cada momento de la fiesta, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

¿Quién es Kevin Roldán, artista invitado de La casa de los famosos Colombia?

Ronny Kevin Roldán Velasco, conocido artísticamente como Kevin Roldán, nació el 8 de marzo de 1993 en Cali, Valle del Cauca. Desde muy joven mostró interés por el hip hop y el reguetón, publicando su primera canción a los 13 años, lo que marcó el inicio de una carrera que con el tiempo lo posicionaría como uno de los referentes del género urbano en Colombia.

Alcanzó gran reconocimiento con el éxito “Salgamos”, junto a Maluma y Andy Rivera, y posteriormente colaboró con artistas internacionales como Nicky Jam, Arcángel y Bryant Myers. Su impacto en la industria lo llevó a firmar con sellos como Kapital Music y Universal Music Latin.

Fuera de la música, Kevin Roldán también ha sido noticia por su cercanía con figuras del deporte. En 2015 fue invitado a cantar en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo en Madrid, un evento que lo convirtió en tendencia global. Además, en 2024 se conoció que fue el segundo artista más escuchado por el futbolista Robert Lewandowski en Spotify, reafirmando su alcance internacional.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Giovanny Ayala responde a hermana de Yeison Jiménez luego de que lo llamara "oportunista"

¿Quién es Don Fulano?

José Rafael Fuentes, conocido como Don Fulano o “el gordito”, es un artista con una extensa trayectoria en la música latina. Hizo parte del grupo Fulanito desde el año 2000, agrupación fundada en 1996 y que logró un éxito rotundo a nivel mundial.

Fulanito alcanzó gran popularidad en países como Colombia, Japón, Estados Unidos y Suiza. Su primer álbum, El Hombre Más Famoso De La Tierra, incluyó éxitos como “Guallando”, “El Cepillo” y “La Novela”, y superó las 500.000 copias vendidas. Más adelante, con El Padrino, lograron su primera nominación al Grammy.

Tras diez años en la agrupación, Don Fulano decidió iniciar su carrera como solista, manteniendo la esencia de sus raíces dominicanas y fusionando ritmos como el perico ripiao con hip hop. Su presencia en la primera fiesta del reality aportó energía, consolidando una noche que quedará marcada como uno de los momentos más recordados del programa.