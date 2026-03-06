Karola y Alexa dan su opinión sobre la relación de Eidevin y Mariana Zapata: ¿él se enamoró solo?
Karola y Alexa hablan sobre las actitudes de Eidevin en defensa de Mariana Zapata y creen que su romance puede cambiarle el juego.
Desde que inició La casa de los famosos Colombia 2026, han nacido rivalidades, amistades, enemistades, polémicas y también romances que están dando de qué hablar, como en el caso de Yuli Ruiz con Alejandro estrada y Eidevin López con Mariana Zapata.
Pues la creadora de contenido paisa, ya había tenido un acercamiento con Renzo Meneses, pero justo cuando estaba naciendo algo ahí, el modelo salió eliminado de la competencia y esa historia quedó más que iniciada.
De hecho, cuando Eidevin ya le estaba mostrando señales de interés a Mariana, ella le dio un beso a Jay Torres, lo que generó confusión no solo en La casa de los famosos, sino afuera.
Sin duda, la relación del costeño y su compañera ha generado comentarios y Karola no se quedó callada con Alexa torres.
¿Qué pasó entre Eidevin, Mariana y Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?
Con tanto ambiente hostil y de división en La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra y Alexa Torres se vuelven a sentar juntas para hablar, pero esta vez su conversación fue sobre Eidevin y Mariana Zapata.
Precisamente, en la tarde del jueves 5 de marzo, Mariana fue la protagonista de una discusión por un huevo, ya que a Alexa y Karola no les pareció que se descontara esa proteína y ante las palabras de Torres, Eidevin se molestó y defendió a su pareja.
Todos notaron que él se alteró, pero no porque le amargaran su almuerzo, sino porque sí le disgustó que otra vez involucraran a Zapata en un pleito.
¿Qué dijo Karola Alcendra y Alexa Torres sobre la relación de Mariana Zapata y Eidevin López?
En su conversación, Alexa Torres le contó a Karola cómo notó la actitud de Eidevin cuando defendió a Mariana por el huevo, pero la costeña fue clara al confesar que esa relación no tenía futuro afuera.
Las dos participantes dijeron que él sí está enamorado y por eso, Alcendra le aconsejó que se enfocara en su juego, porque la supuesta relación podría hacer que cambiaran las cosas y él cometiera errores en la competencia.
En pocas palabras, las participantes podrían creer que solo él está enamorado y enfocarse en el romance, haría que pierda el foco del juego.